Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Екатеринбург

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сегодня прибыл в Екатеринбург для участия в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, свой визит господин Краснов начал с возложения цветов в Широкореченском военно-мемориальном комплексе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Данный Совет является органом отраслевого сотрудничества Содружества независимых государств. Соглашение о его создании было подписано в 2013 году главами шести государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Совет занимается определением приоритетных направлений сотрудничества и принятием совместных мер по пресечению коррупционных преступлений. В рамках работы Совета разрабатываются предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координация взаимодействия компетентных органов участников Совета, а также заинтересованных органов СНГ по вопросам противодействия коррупции.

Также Игорь Краснов планирует провести рабочие встречи с зарубежными коллегами, прибывшими в Екатеринбург для участия в работе Совета.

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