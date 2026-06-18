Британия передаст Украине в этом году 150 тыс. БПЛА и 350 ракет ПВО и радары

Великобритания предоставит Украине 150 тыс. беспилотников, а также «более 350 ракет ПВО и радаров». Информация об этом появилась на официальном сайте правительства страны. Сообщается, что стоимость передаваемых вооружений — 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд).

О передаче техники в Брюсселе объявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». В сообщении отмечается, что финансирование будет осуществляться за счет предоставленного Украине кредита на 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспечением которого служат средства, полученные от замороженных российских активов.

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Николай Зубов