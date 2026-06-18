Лавров предупредил об ответе на удары БПЛА в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские вооруженные силы будут регулярно наносить «массированные удары» по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ВСУ. Так российский министр прокомментировал ночную атаку беспилотников на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и помощник президента Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и помощник президента Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, в ответ на налет дронов должны последовать «реальные шаги». «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно»,— сообщил глава МИДа журналистам на саммите Россия — АСЕАН. Он подчеркнул, что задача осуществления регулярных массированных атак по Украине «поставлена верховным главнокомандующим». «Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять»,— указал господин Лавров.

В ночь на 18 апреля произошел крупнейший с 2022 года налет БПЛА на Москву и область. По данным мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силы ПВО сбили 194 беспилотника. В Москве при атаке ВСУ никто не пострадал. В Московской области ранены 16 человек, в том числе двое детей, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Всего над регионами России, по данным Минобороны, к утру 18 июня уничтожены более 550 беспилотников ВСУ.