S7 перенесет подготовку частных пилотов из Москвы в Череповец

Учебный центр S7 Aero перенесет практику для частных пилотов из Москвы в международный аэропорт Череповца, сообщает пресс-служба перевозчика. Решение принято из-за ограничений на полеты малой авиации в Московском регионе.

«Чтобы наши слушатели могли продолжать подготовку без перерыва, мы меняем локацию и организуем учебные полеты в Международном аэропорту Череповца»,— пояснили в S7. Занятия на тренажерах и теоретическая подготовка будут проходить там же — на аэродроме «Торбеево Старт», в Москве и Домодедово.

С 20 июня на территории Москвы, некоторых районов Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей начинает действовать временный режим ограничений на полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 км. Он не затронет воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Меры ввела Росавиация по представлению Минобороны.