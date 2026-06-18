Северная Америка удержала градус

В первом туре группового этапа североамериканского чемпионата мира турнир миновала одна из главных грозивших ему на бумаге опасностей. Казавшийся из-за радикального увеличения количества участников обреченным на такое же радикальное их расслоение по нишам, он все-таки предстал турниром довольно конкурентным, в этом смысле практически не уступающим первенству предыдущему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная ДР Конго (в голубой форме), сыгравшая вничью с португальцами, стала одной из нескольких команд, прозрачно намекнувших, что ее зря записали в безнадежные аутсайдеры чемпионата мира

Фото: Eric Smith / AP Сборная ДР Конго (в голубой форме), сыгравшая вничью с португальцами, стала одной из нескольких команд, прозрачно намекнувших, что ее зря записали в безнадежные аутсайдеры чемпионата мира

Фото: Eric Smith / AP

Среди итогов завершившегося в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени первого тура группового этапа чемпионата мира, который принимают США, Канада и Мексика, едва ли не самым любопытным смотрится тот, что напрямую связан с его форматом, как известно, новым по сравнению с применявшимся раньше. А главное новшество — это радикальное, с 32 до 48 команд, расширение состава участников турнира, которое породило в том числе мрачные прогнозы насчет него.

Скептицизм, граничащий с алармизмом, был вызван, казалось, совершенно неизбежным последствием появления на чемпионате целых 16 «дополнительных» сборных и тем фактом, что значительную часть «бонусных» путевок получили команды, которые при прежней, куда более жесткой структуре отбора вряд ли могли рассчитывать его пройти. В этой нише не то что о наградах престижнейшего турнира, а о высоких стадиях play-off даже не мечтают. Расслоение, деление на грандов, середняков и слишком очевидных аутсайдеров на чемпионатах мира существовало всегда. Но в Северной Америке оно грозило стать чересчур заметным. Четыре дебютанта мировых первенств — сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао, полвека или чуть меньше не прорывавшиеся на них сборные Гаити, ДР Конго, Ирака. Предрекая катастрофическое «размывание» уровня, указывали и на них, и на другие команды, смотревшиеся, если акцентировать внимание на бэкграунде, месте в классификации Международной федерации футбола (FIFA), стоимости заявки и прочих значимых для расклада факторов, чрезвычайно скромно на фоне тех, для кого чемпионат мира — мероприятие привычное.

Однако старт турнира тезис насчет неминуемости головокружительного падения градуса интриги не подтвердил. Более того, пока никакого падения вообще, строго говоря, не произошло.

Этот градус неплохо измерять самыми доступными цифрами. Например, посмотрев, сколько матчей в первом туре прошли в упорной без оговорок борьбе, вырулив к ничьей или победе одной из команд с минимальным счетом, предполагающим драматизм и реальные шансы отыграться у потерпевшего поражение. Ничейных набралось девять, таких, чтобы преимущество какого-то из соперников составило один гол,— четыре. То есть в общей сложности чертова дюжина, больше половины от общего количества. В туре, открывшем групповой этап предыдущего чемпионата мира, который в 2022 году принимал Катар, по идее куда более «плотного», чем нынешний, процент этих матчей был примерно таким же — 9 из 16.

Еще стоит посмотреть на число встреч, вылившихся в победы крупные, разгромные, с разницей в три мяча и более. В Северной Америке их было пять. Вроде бы немало. Но катарская доля ненамного меньше: в 2022 году разгромов в первом туре оказалось три. Конечно, кто-то вспомнит про не просто разгромный, а унизительный счет матча, в котором сборная Германии уничтожила оппонентов из крохотного Кюрасао, вроде бы подчеркнув разницу в возможностях между «старой» элитой и футбольной «экзотикой». Но, как ни странно, на аналогичном этапе катарского первенства был результат еще унизительнее: 7:0 — так испанцы победили костариканцев.

Дальше настает очередь важных нюансов. Скажем, про выступление некоторых сборных из аутсайдерской ниши.

Про ничьи безнадежных на домашнем чемпионате катарцев с крепчайшими швейцарцами, конголезцев — с португальцами, которых немало матерых экспертов относили к разряду охотников за золотом, и, разумеется, сборной Кабо-Верде, по «экзотичности» сопоставимой с той, что делегировал в Северную Америку Кюрасао,— с могучими испанцами. Про то, как с виду ничем не примечательная команда Саудовской Аравии отняла два очка у уругвайцев, то ли почти грандов, то ли грандов полноценных, а формально посеянная ниже всех на турнире команда Новой Зеландии, обитающая в середине девятого десятка рейтинга FIFA,— у находящихся на 60 с гаком позиций выше иранцев, пусть измученных всякими злоключениями с политическим оттенком. В обоих случаях догонять, кстати, пришлось фаворитам. Про проигрыши, но достойные, с дракой: сборной Иордании австрийцами, сборной Узбекистана — колумбийцам, а сборной Гаити — шотландцам. Во всех этих матчах фатальным расслоением, как ни крути, не пахло. Ну и для убедительности и красоты можно указать сразу по три группы — B, G и H, в которых перед вторым туром эталонный туман: у каждого члена квартета по баллу. Размывание ведь все же не так выглядит.

Алексей Доспехов