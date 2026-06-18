«Бостон» выведет из обращения игровой номер обладателя Кубка Стэнли Бержерона

«Бостон Брюинс» выведет из обращения 37-й номер, под которым играл канадский нападающий Патрис Бержерон. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дата церемонии будет объявлена позднее. 40-летний Патрис Бержерон станет 14-м игроком в истории клуба, чей номер будет выведен из обращения. Последним такой чести был удостоен самый высокий игрок в истории НХЛ — словацкий защитник Здено Хара (церемония состоялась в январе 2026 года).

«Патрис неизменно задавал стандарты как на льду, так и за его пределами, став одним из лучших игроков и показав следующему поколению, что значит быть частью ''Брюинс''. Как один из величайших хоккеистов, когда-либо носивших черно-золотую форму, вполне закономерно, что его 37-й номер окажется под сводами TD Garden»,— сказал генеральный директор «Бостона» Чарли Джейкобс.

На протяжении всей карьеры в НХЛ Патрис Бержерон выступал за «Бостон» (2003–2023). В 1294 матчах форвард набрал 1040 (427 голов + 613 результативных передач) очков. В 2011 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли. Также канадец является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и победителем мирового первенства (2004).

Таисия Орлова