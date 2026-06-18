Власти создали профессиональный стандарт для авторов литературных изданий. ГОСТ начнет действовать в сентябре, следует из доклада Минцифры. Благодаря нововведению писатели смогут оформлять трудовые отношения и защищать свои права. Кроме того, в документе говорится о мерах социальной поддержки. О чем конкретно идет речь, не уточняется. При этом претендовать на официальный статус будут только те, кто знает историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы.

Опрошенные “Ъ FM” писатели восприняли инициативу неоднозначно:

Автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко: Писатель, разумеется, ничего не обязан знать. История полна примеров авторов, которые не имели системного образования, не знали ни зарубежной, ни даже собственной национальной литературы, но при этом оставили в ней очень серьезный след. Попытка свести творческую работу к каким-либо схемам — это полнейшая глупость. В то же время для сугубо утилитарных целей такие навыки могут быть полезны. Например, если требуется создать жизнеописание какого-либо предприятия или организации, которая пригласила человека на должность писателя, подобная подготовка вполне может пригодиться.

Журналист и писатель Шамиль Идиатуллин: В том виде, в котором это предлагается, речь идет об очередных потемкинских деревнях. Писателя делает писателем не знание истории России, а способность писать хорошие книги. Если текст хороший — его читают, если плохой — его не читают. Важно понимание литературы и реальная поддержка авторов. Если же действительно будут издавать только тех, кто условно сдал эти нормы ГТО, а такой вариант я не могу исключить, то ситуация станет еще хуже, чем сейчас.

Писательница Майя Кучерская: Все звучит очень хорошо, если мы думаем об этом безотносительно к истории советской литературы. Поскольку мы ее знаем, то кажется, есть желание контролировать то, что создают художники. Это вызывает даже не тревогу — до боли знакомо. Помогать писателям — прекрасно, давать стипендии — замечательно, поддерживать их литературный труд — это тоже очень благородно, но лишь до той черты, где нет контроля над тем, что писатель создал».