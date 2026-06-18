Россия и АСЕАН приветствовали прекращение военного конфликта США и Ирана

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) единодушно приветствуют договоренности США и Ирана о прекращении военного конфликта и их работу над мирным соглашением. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в заявлении по итогам пятого саммита Россия — АСЕАН.

Российский президент отметил принципиальную важность согласия участников саммита поддерживать тесную координацию внешней политики. «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают,— отметил Владимир Путин.— Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

Президент выразил надежду, что согласованный Вашингтоном и Тегераном меморандум станет «серьезным документом, который ляжет в основу будущих договоренностей». «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках»,— подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что Россия продолжит содействовать усилиям АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и формированию «надежной, открытой и всеобъемлющей системы безопасности» в Евразии.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и других вопросах. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня опубликовал текст документа.