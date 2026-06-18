Сотрудника погранслужбы Британии приговорили к 10 годам тюрьмы за работу на КНР

Британский суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Питера Вая (Чи Люн Вай) к десяти годам лишения свободы за работу на Китай, пишет The Independent. Одновременно с ним к восьми годам был приговорен его куратор из китайских спецслужб, сотрудник Экономического и торгового офиса Гонконга в Лондоне Билл Юэнь.

7 мая суд установил, что Юэнь давал Ваю распоряжения получить информацию о китайских диссидентах, проживающих в Великобритании. Для этого Питер Вай использовал свой доступ к компьютерной системе Министерства внутренних дел страны. Вая и Юэнь признали виновными в нарушении Закона о национальной безопасности. Оба имеют двойное гражданство Великобритании и Гонконга.

По данным британских СМИ, Питер Вай начал работать на китайские спецслужбы еще в 2017 году. В его задачи входила слежка за деятельностью диссидентов из Гонконга, переехавших или временно находившихся в Великобритании. В 2021 году для этого он устроился в пограничную службу страны и начал работать в аэропорту Хитроу. По информации следствия, он также собирал информацию о некоторых видных британских политиках. В какой-то момент он привлек к своей деятельности бывшего морпеха Мэттью Триккета, который по его заданию также вел слежку за диссидентами. Триккет был найден мертвым вскоре после того, как его деятельность была раскрыта полицией.

Яна Рождественская