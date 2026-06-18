Сотрудника погранслужбы Британии приговорили к 10 годам тюрьмы за работу на КНР
Британский суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Питера Вая (Чи Люн Вай) к десяти годам лишения свободы за работу на Китай, пишет The Independent. Одновременно с ним к восьми годам был приговорен его куратор из китайских спецслужб, сотрудник Экономического и торгового офиса Гонконга в Лондоне Билл Юэнь.
7 мая суд установил, что Юэнь давал Ваю распоряжения получить информацию о китайских диссидентах, проживающих в Великобритании. Для этого Питер Вай использовал свой доступ к компьютерной системе Министерства внутренних дел страны. Вая и Юэнь признали виновными в нарушении Закона о национальной безопасности. Оба имеют двойное гражданство Великобритании и Гонконга.
По данным британских СМИ, Питер Вай начал работать на китайские спецслужбы еще в 2017 году. В его задачи входила слежка за деятельностью диссидентов из Гонконга, переехавших или временно находившихся в Великобритании. В 2021 году для этого он устроился в пограничную службу страны и начал работать в аэропорту Хитроу. По информации следствия, он также собирал информацию о некоторых видных британских политиках. В какой-то момент он привлек к своей деятельности бывшего морпеха Мэттью Триккета, который по его заданию также вел слежку за диссидентами. Триккет был найден мертвым вскоре после того, как его деятельность была раскрыта полицией.
Дело Питера Вая, приговоренного к тюремному заключению за работу на китайские спецслужбы, является частью более широкой кампании Британии по борьбе с иностранным влиянием. В 2023 году Великобритания приняла Закон о национальной безопасности, который включает схему регистрации иностранного влияния (FIRS), направленную на ограничение деятельности таких стран, как Россия и Китай. Эти меры были введены из-за опасений, что иностранные государства пытаются вмешиваться во внутреннюю политику и другие аспекты жизни страны.
Британские власти неоднократно сталкивались с предполагаемой шпионской деятельностью со стороны Китая. Например, в последние годы сообщалось об использовании китайским шпионом LinkedIn для вербовки британских госслужащих и ученых, а также о подозрениях в шпионаже в отношении сотрудников парламента Великобритании. Кроме того, Великобритания предупреждала о существовании «тайных полицейских участков» КНР на своей территории, которые, по мнению правозащитников, использовались для контроля над китайскими диссидентами и оказания на них давления за рубежом.