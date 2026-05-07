Сотрудника британской погранслужбы признали виновным в работе на Китай

Британский суд признал сотрудника пограничной службы страны Питера Вая (Чи Люн Вай) виновным в работе на китайские спецслужбы, сообщает BBC. Как выяснил суд, обвиняемый использовал свой доступ к компьютерной системе Министерства внутренних дел страны для получения информации о китайских диссидентах, проживающих в Великобритании.

Чун Биу Юэн Фото: Metropolitan Police / Handout / Reuters

По информации BBC, ветеран британских правоохранительных органов Питер Вай начал работать на китайские спецслужбы еще в 2017 году. В его задачи входила слежка за деятельностью диссидентов из Гонконга, переехавших или временно находившихся в Великобритании. В 2021 году для этого он устроился в пограничную службу страны и начал работать в аэропорту Хитроу. По информации следствия, он также собирал информацию о некоторых видных британских политиках. В какой-то момент он привлек к своей деятельности бывшего морпеха Мэттью Триккета, который по его заданию также вел слежку за диссидентами. Триккет был найден мертвым вскоре после того, как его деятельность была раскрыта полицией.

Вай, имеющий двойное гражданство Британии и Гонконга, признан виновным в нарушении Закона о национальной безопасности. Вместе с ним признан виновным и его куратор из спецслужб КНР, сотрудник Экономического и торгового офиса Гонконга в Лондоне Билл Юэнь, также имеющий двойное гражданство. Приговор обоим будет вынесен 15 мая.

Николай Зубов