Завершился прием заявок на четвертый аукцион по продаже активов ЮГК

Составлено ИИ-Ассистентъ

Передача «Южуралзолота» (ЮГК) Росимуществу инициирована Генеральной прокуратурой, которая подала иск о конфискации активов основного акционера Константина Струкова. По версии Генпрокуратуры, Константин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием, а также еще десятью компаниями, используя своё положение в органах власти. Суд Челябинска передал 67,25% долей Струкова в ЮГК во владение Росимущества в июле 2025 года.

Проведение аукционов по продаже ЮГК является частью госплана по реализации активов, поступивших в казну. Еще в сентябре 2025 года Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство намерено продать перешедшие государству активы до конца того же года, включая ЮГК, с ожидаемой выручкой до 100 млрд руб. Позже Минфин предполагал продать ЮГК в два этапа к первому полугодию 2026 года и рассматривал УГМК, в частности, компанию «Атлас Майнинг», или структуру Газпромбанка, как потенциальных покупателей.

Первые торги по продаже ЮГК, назначенные на 18 мая 2026 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, при начальной цене 162,02 млрд руб. (67,2% акций оценены в 140,4 млрд руб.). После этого акции ЮГК на Мосбирже упали. Второй аукцион также не состоялся, поскольку задаток внес лишь один участник, а требовалось минимум два. Отсутствие заявок на первых аукционах аналитики связывали с завышенной ценой и неопределенностью будущего компании после конфискации.