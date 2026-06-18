Завершился прием заявок на четвертый аукцион по продаже активов ЮГК
Прием заявок на четвертый аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) завершен. Это следует из данных площадки «ГИС Торги».
Торги проходили в формате голландского аукциона. Цена могла снизиться до 50% от начальной в 162 млрд руб. Шаг на понижение составил 2% от начальной цены продажи — 3,2 млрд руб., на повышение — 0,5%, или 810 млн руб. Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей.
Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли (67,25%) основного акционера группы Константина Струкова. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Заявку на участие в третьем аукционе подавал лишь один кандидат — предприниматель Михаил Пимулин. Он не внес задаток, поэтому заявку отклонили.
Передача «Южуралзолота» (ЮГК) Росимуществу инициирована Генеральной прокуратурой, которая подала иск о конфискации активов основного акционера Константина Струкова. По версии Генпрокуратуры, Константин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием, а также еще десятью компаниями, используя своё положение в органах власти. Суд Челябинска передал 67,25% долей Струкова в ЮГК во владение Росимущества в июле 2025 года.
Проведение аукционов по продаже ЮГК является частью госплана по реализации активов, поступивших в казну. Еще в сентябре 2025 года Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство намерено продать перешедшие государству активы до конца того же года, включая ЮГК, с ожидаемой выручкой до 100 млрд руб. Позже Минфин предполагал продать ЮГК в два этапа к первому полугодию 2026 года и рассматривал УГМК, в частности, компанию «Атлас Майнинг», или структуру Газпромбанка, как потенциальных покупателей.
Первые торги по продаже ЮГК, назначенные на 18 мая 2026 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, при начальной цене 162,02 млрд руб. (67,2% акций оценены в 140,4 млрд руб.). После этого акции ЮГК на Мосбирже упали. Второй аукцион также не состоялся, поскольку задаток внес лишь один участник, а требовалось минимум два. Отсутствие заявок на первых аукционах аналитики связывали с завышенной ценой и неопределенностью будущего компании после конфискации.