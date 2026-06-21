Горячие линии

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Как сегодня устроена церковная благотворительность в России

После 1991 года Русская православная церковь (РПЦ) восстановила практически все благотворительные практики, принятые до революции: помощь больным, увечным и зависимым, приют для бездомных, поддержка нуждающихся. “Ъ” приводит некоторые примеры.

Текст: Иван Тяжлов

В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», а также закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», которые позволяли религиозным общинам заниматься благотворительностью. Вновь стали открываться больничные храмы. В разных городах росло число приходских инициатив помощи нуждающимся, появлялись общины сестер милосердия, создавались патронажные службы и богадельни по уходу за тяжелобольными на дому.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в 2008 году

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 1992 году РПЦ была передана находившаяся в тяжелом экономическом состоянии пятая Градская клиническая больница города Москвы, ныне больница Святителя Алексия. В 1992-м по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Москве было открыто Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. В разных регионах священники и церковные общины начали организовывать помощь алко- и наркозависимым. Одним из первых в 1996 году стал принимать наркозависимых на реабилитацию в приходе храма в Саперном бывший офицер уголовного розыска Ленинграда священник Сергий Бельков.

У Церкви нет централизованного благотворительного бюджета: все ее социальные проекты финансируются автономно, за счет пожертвований прихожан, целевых спонсорских средств и грантов.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению отслеживает несколько тысяч проектов. Отдел учрежден в 1991 году, среди его основных задач — координация социальных начинаний во всех епархиях РПЦ, создание общецерковного массового добровольческого движения милосердия, разработка и внедрение методик помощи всем категориям нуждающихся. Отдел курирует помощь детям-сиротам, многодетным и неполным семьям, престарелым и инвалидам, реабилитирует алко- и наркозависимых, оказывает поддержку пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, выручает бездомных, нуждающихся в пище и крове.

Сегодняшняя благотворительность РПЦ — разветвленная структура, в которую входят не менее 4500 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив на территории России, более 900 сестричеств милосердия, 87 кризисных центров с приютами для женщин в трудной жизненной ситуации, расположенных в России и других странах, свыше 270 гуманитарных центров, оказывающих вещевую и продуктовую помощь беременным и матерям с детьми, более 50 богаделен, более 400 проектов помощи инвалидам, свыше 100 православных приютов для бездомных и автобусов милосердия (передвижных пунктов помощи).

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«Автобус милосердия» в Екатеринбурге

«Автобус милосердия» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Подростки во время занятий в секции борьбы при Центре святителя Василия Великого

Подростки во время занятий в секции борьбы при Центре святителя Василия Великого

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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«Автобус милосердия» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Подростки во время занятий в секции борьбы при Центре святителя Василия Великого

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Целый ряд инициатив Церкви способствует системным преобразованиям в социальной сфере. Так, инициатива священника Льва Аршакяна, помогавшего слепоглухим людям, привела к созданию системного решения проблем этой категории пациентов — организации государственного фонда «Соединение». По примеру московского «Автобуса милосердия» для бездомных, спасавшего их от замерзания в зимние месяцы в Москве, городские власти создали собственную службу «Социальный патруль»: Департамент социальной защиты населения Москвы закупил 30 автобусов и решил проблему, с которой практически в одиночку годами пыталась справляться Церковь. В петербургском Центре святителя Василия Великого проходят реабилитацию подростки, вступившие в конфликт с законом и получившие условные сроки, среди них крайне низок уровень рецидивной преступности. При участии Церкви появился первый в стране детский хоспис — его открыл священник Александр Ткаченко в 2003 году в Санкт-Петербурге. Свято-Софийский социальный дом православной службы «Милосердие» в 2015 году стал первым в России негосударственным учреждением для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Об экономической деятельности РПЦ

С 2014 года Русская православная церковь помогает жителям Донбасса. C 2022-го в зону конфликта еженедельно выезжают добровольцы для помощи пострадавшим: число волонтеров со всей страны уже превысило 7 тыс. человек. В их числе те, кто прошел курсы медицинской подготовки при Больнице святителя Алексия. Патриаршая гуманитарная миссия развернула в новых регионах 12 центров помощи, где местные жители могут получить все необходимое — от продуктов и одежды до юридической консультации.

Волонтеры также навещают на дому пожилых и людей с инвалидностью, помогают найти родных и близких, ремонтируют крыши, окна и двери частных домов пожилых одиноких людей, которые сами не могут отремонтировать свое жилье, пострадавшее от военных действий.

Среди добровольцев — актеры, учителя, художники, физики, музыканты, даже иностранные студенты и космонавты. Например, в волонтерских сменах принимали участие студент МГИМО из Бенина Абиссое Феликс Екантлу и бывший член экипажа МКС Сергей Рыжиков: в свой отпуск он клал печи и восстанавливал крыши в домах пожилых одиноких людей в Мариуполе.

В России работает федеральный телефон церковной социальной помощи 8–800-70–70-222, по которому может обратиться каждый нуждающийся в поддержке человек. Телефон работает круглосуточно и бесплатно для жителей России. Ежемесячно на горячую линию поступает более 7 тыс. звонков.

Фонд «Хорошие люди». Мария Ковалева (Саратов)

Мария Ковалева родилась в Саратове, окончила Саратовский государственный университет по специальностям «журналистика» и «филология». В 2012 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия», работала в модельной сфере в Милане и Париже. В 2018-м вместе с игуменом Нектарием (Морозовым) учредила в Саратове фонд «Хорошие люди».

Фото: Страница Марии Ковалевой во Вконтакте

Фото: Страница Марии Ковалевой во Вконтакте

Сегодня это крупнейшая социальная организация региона, включающая около сотни волонтеров, бесплатная столовая для бедных, центр гуманитарной помощи (бесплатно выдают одежду и продукты), кормление бездомных на улицах, центр реабилитации детей с инвалидностью, образовательные программы для пенсионеров и для матерей-одиночек. «Когда бывает совсем сложно, я просто думаю: "Делай что должно, и будь что будет"»,— говорит Мария Ковалева.

Свято-Софийский дом православной службы «Милосердие»: Светлана Бабинцева (Москва)

Светлана Бабинцева родилась в Саратове, с отличием окончила Саратовский театральный институт и три года работала в Саратовском детском театре. Позже переехала в Москву. Пришла в благотворительность в 2010 году как волонтер православной службы помощи «Милосердие». Помогала в государственном детском доме-интернате — была координатором добровольцев и сестер милосердия службы «Милосердие». В 2015-м организовала негосударственный дом для детей с инвалидностью. Стала директором Свято-Софийского социального дома службы «Милосердие».

Светлана Бабинцева

Светлана Бабинцева

Фото: Свято-Софийский социальный дом

Светлана Бабинцева

Фото: Свято-Софийский социальный дом

Участники проекта называют его просто Домик. Это первое в России негосударственное учреждение для детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития. В доме живут около двух десятков детей и молодых взрослых. Некоторые из них не ходят и не говорят, но каждому из них участники проекта стараются подарить обычное детство. Все дети ходят в школу, с ними занимаются логопеды, психологи, дефектологи и другие специалисты, у каждого ребенка есть «личный взрослый» — воспитатель, который занимается с ним большую часть дня и знает все особенности ребенка.

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Воспитанник Свято-Софийского социального дома

Воспитанник Свято-Софийского социального дома

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

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Воспитанник Свято-Софийского социального дома

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Свято-Софийский социальный дом существует на пожертвования. Светлана Бабинцева говорит, что проект создан в том числе для того, чтобы не отдавать ребят во взрослые психоневрологические интернаты: «Это совершенно невозможно: взять ребенка, показать ему, какой может быть жизнь — с друзьями, школой, поездками, праздниками, а потом ровно в 18 лет упаковать ему чемодан и сказать: все, дружок, мы с тобой больше не друзья, и отвезти его в психоневрологический интернат, где у ребенка есть своя койка, а больше ничего в жизни нет,— рассказала она в одном из интервью.— Чтобы этого не происходило, мы перерегистрировали устав: теперь мы официально имеем право сопровождать таких людей от рождения до конца их дней».

«Автобус милосердия» и «Ангар спасения»: Илья Кусков (Москва)

Илья Кусков родился в Москве. Учился на химическом факультете МГУ, был научным работником и соискателем ученой степени. Во время учебы начал помогать бездомным. Работал в православной службе помощи «Милосердие». Руководил направлением помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви. В 2018 году создал и стал директором приюта для бездомных «Теплый прием» в Химках. Он автор методических пособий для социальных работников и «Справочника бездомного». Создатель мобильного приложения «Помощь бездомным людям». Илья — отец шестерых детей.

Илья Кусков

Илья Кусков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Илья Кусков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одним из первых проектов стал центр помощи бездомным на базе 51-й больницы в Филях. Позже у Ильи и его коллег возникла мысль оптимизировать доставку бездомных, нуждающихся в медицинской помощи, с улиц в больницы — так появился «Автобус милосердия». Затем к «Автобусу» добавился городской «социальный патруль», позже при участии Ильи был создан «Ангар спасения» православной службы «Милосердие» и, наконец, приют в Химках под названием «Теплый прием».

Кто и как помогает в Москве бездомным

«Наша помощь не приводит к резкой трансформации, но постепенно помогает человеку измениться,— сказал Илья Кусков в одном из интервью.— Я могу видеть быстрый оборот своих трудовых вложений. Допустим, ты в науке что-то придумал. Может быть, через сто лет, когда ты уже умрешь, что-нибудь начнут использовать, если это вообще нужно будет. А здесь ты человеку помог — и сразу видишь, что у него улучшилась жизнь. И в этом радость».

Здравпункт для бездомных: священник Анатолий Курковский (Санкт-Петербург)

Анатолий Курковский родился в Гатчине, закончил Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, работал в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина. С 1999 года работает во врачебном здравпункте для лиц без определенного места жительства Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. С 2006 года был заведующим здравпунктом, но некоторое время назад сложил с себя руководящие функции и теперь значится просто специалистом по социальной работе. Рукоположен в сан диакона в 2015 году, в сан священника — в 2018-м.

Анатолий Курковский в 2019 году

Анатолий Курковский в 2019 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Анатолий Курковский в 2019 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Анатолий говорит, что начал помогать бездомным со студенческой скамьи. В свободное от учебы время делал им перевязки. Чтобы лечить их от тяжелых заболеваний, выбрал профессию инфекциониста. Решение стать священником принял после поездки в Дивеево. «Я смотрю на бездомных и думаю: все они были когда-то детьми,— сказал он в одном из интервью о своих подопечных.— Что они стали такими, как есть, значит, так сложилось. Поступки бывают дурные, да. А сам человек — нет, в нем все равно есть что-то хорошее, доброе. Ну и что, что бездомный. Образ Божий в каждом есть».

Центр «Умиление»: священник Феодосий Амбарцумов (Санкт-Петербург)

Феодосий Амбарцумов родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и академию. В 2008 году организовал группу волонтеров из числа студентов, которые занимались духовно-просветительской работой в сиротских учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2010 году стал одним из учредителей благотворительного фонда «Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого».

Феодосий Амбарцумов

Феодосий Амбарцумов

Фото: Социальный Центр «Умиление»

Феодосий Амбарцумов

Фото: Социальный Центр «Умиление»

В 2015-м учредил автономную некоммерческую организацию социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,— Социальный центр «Умиление». В 2015 году также был назначен руководителем координационного центра по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей отдела по церковной благотворительности и социального служения Санкт-Петербургской епархии. В 2016-м рукоположен в сан священника. В 2017 году назначен настоятелем строящегося храма в честь иконы Божией Матери Умиление на улице Гжатской Санкт-Петербурга.

Как в Риме церковь помогает государству

Правнук священномученика, отец Феодосий усыновил два десятка детей с инвалидностью. На сегодняшний день он, его подопечные и помощники образовали небольшую коммуну в Вырице близ Гатчины. Центром ее стал большой деревянный дом, пожертвованный благотворителем. Сегодня здесь живут уже несколько семей, взявших на воспитание детей с инвалидностью. Отец Феодосий делится накопленным опытом в православной школе для приемных родителей, которую он создал при Александро-Невской лавре.

Подворье «Благодать»: иеромонах Мелитон (Присада) (Ивановская область)

Иеромонах Мелитон Присада родился в Бресте (Белоруссия), окончил Брестский государственный университет по направлению «Детская психология и дефектология». Работал по специальности в школе, позже окончил Московскую духовную семинарию, академию, в 2004 году принял монашеский постриг. В 2005-м назначен настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского при детском доме слепоглухих в Сергиевом Посаде. По благословению архимандрита Кирилла (Павлова) стал настоятелем подворья «Благодать» в деревне Воробьецово Ивановской области, куда с 2008 года начали принимать на постоянное место жительства выпускников детских домов.

Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского иеромонах Мелитон в 2019 году

Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского иеромонах Мелитон в 2019 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского иеромонах Мелитон в 2019 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На подворье «Благодать» проживают отец Мелитон, матушка Параскева (бывшая парикмахер, сначала она работала на подворье как сестра милосердия, а в 50 лет приняла монашеский постриг), другие помощники и волонтеры, а главное — дети и совершеннолетние насельники с ограниченными возможностями здоровья. Отец Мелитон опекает всех нищих и обездоленных в Кинешемском районе.

Полиция, социальные службы часто привозят на подворье самых сложных подопечных. Отец Мелитон принимает всех. Отговаривает женщин от аборта — предлагает отдавать детей ему под опеку. В рамках организованного священником проекта сопровождаемого проживания обрели дом выпускники Сергиево-Посадского интерната слепоглухих, где отец Мелитон много лет служил настоятелем домового храма.

От крещения до изгнания

От крещения до изгнания

Из истории русской благотворительности

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