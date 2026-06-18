Росавиация сняла ограничения с сертификата вертолетной авиакомпании «Гранат»

Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта, выданного дальневосточной вертолетной авиакомпании «Гранат». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверки Дальневосточного МТУ Росавиации подтвердили, что эксплуатант способен безопасно выполнять коммерческие перевозки»,— отметили в Росавиации. Как отмечается в публикации, компания усилила контроль за поддержанием годности своего авиапарка к полетам. «Гранат» также переукомплектовал штат сотрудников и скорректировал работу по подготовке и выполнению полетов.

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Граната» 23 марта после профилактического визита специалистов Ространснадзора на производственную базу компании в городе Артем Приморского края. Ведомство потребовало повысить контроль за поддержанием летной годности, а также поработать над дисциплиной экипажей, улучшением организации летной работы и повышением качества взаимодействия с пассажирами. На время действия ограничений авиакомпания продолжала работать.

Вертолетная авиакомпания «Гранат» основана в 1999 году. В ее парке около 15 вертолетов. «Гранат» выполняет коммерческие перевозки пассажиров и грузов, а также осуществляет авиационные работы.