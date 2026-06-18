Власти Подмосковья опровергли сообщения о «нефтяном дожде» после атаки БПЛА

На юго-востоке Московской области не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. В ведомстве подчеркнули, что в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе установлены 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые отбирают пробы по восьми показателям.

На этой территории также работает передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинга», которая замеряет воздух по 32 показателям. Она «будет находиться в зоне влияния пожара все время до его ликвидации».

«Никакого "нефтяного дождя" на территории области не выпадало. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи,— отметили в ведомстве,— такой же, как образуется в печке или костре».

Министерство составило список рекомендаций для местных жителей, как «оградить себя от вдыхания сажи»:

минимизировать свое пребывание на улице, без острой необходимости не покидать помещение;

при выходе на улицу использовать маски, желательно увлажненные;

автомобилистам необходимо быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости;

дома держать окна плотно закрытыми;

не перенапрягаться физически.

Ночью и утром 18 июня Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. Произошел пожар на НПЗ в Капотне на юго-востоке столицы. Повреждения были зафиксированы в населенных пунктах юго-востока Подмосковья, в регионе пострадали 17 человек.