ИИ-агенты вплотную приблизились к уровню врачей, а в отдельных задачах даже превзошли их. Об этом говорят результаты как минимум двух исследований, представленных в журнале Nature. Первый проект, разработанный командой Центра цифрового здравоохранения Эльзе Крёнер Фрезениус, называется MIRA. Система работает с электронной симуляцией медицинской карты пациента, опрашивает его, назначает анализы, выписывает лечение и принимает решения о госпитализации. По сути, полностью имитирует деятельность врача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В тестах на сотнях кейсов из отделений неотложной помощи MIRA показала более высокую диагностическую точность, чем врачи. Но есть нюанс: система назначала примерно вдвое больше анализов. По словам исследователей и независимых экспертов, преимущество ИИ особенно заметно в случаях с «очевидной» диагностикой — например, при аппендиците.

Другая система, разработанная в Google, AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) сфокусирована не на экстренной помощи, а на длительном ведении пациентов. Ее сравнили с работой двух десятков терапевтов в сотне клинических сценариев. ИИ показал сопоставимое качество решений, а по рекомендациям и вовсе более точное соответствие. Технология построена на базе моделей Gemini и умеет вести длительный диалог, сочетая эмпатию и анализ больших объёмов медицинских данных. Однако, в отличие от MIRA, это система закрытая, так что ее независимой проверки пока нет.

Обе технологии проверялись в контролируемых условиях. Они не видели пациентов, не могли считывать невербальные сигналы и не работали в реальной клинике. Как подчеркивают эксперты из Оксфорда и международных медицинских центров, говорить о замене врачей рано. Однако и спорить с тем, что тренд очевиден, сложно. Из помощника ИИ превращается в полноценного участника медицинского процесса. И вопрос уже скорее стоит не «если», а «как именно» его интегрируют в здравоохранение.

Александр Леви