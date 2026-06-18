Путин встретился с премьером Лаоса

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. На переговорах господин Путин заявил, что отношения стран основываются на дружбе, взаимоуважении и учете интересов друг друга.

«Знаю вас, ну и все мы, все российские ваши коллеги, знают вас как доброго друга нашей страны, с которой вас многое связывает еще со времен Советского Союза»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Господин Сипхандон, в свою очередь, поблагодарил президента России за возможность посетить страну и пожелал ему крепкого здоровья.

Встреча прошла на саммите Россия — АСЕАН в Казани. В начале недели глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.