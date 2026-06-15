Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергии. Перед церемонией российский премьер-министр Михаил Мишустин провел переговоры с коллегой из Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

Соглашение подписали глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в Доме правительства в присутствии обоих премьеров.

Сонсай Сипхандон на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует посетить саммит Россия-АСЕАН в Казани. Господин Сипхандон также поблагодарил российского премьера за поздравления в связи с его переизбранием на должность премьер-министра Лаоса.

Летом 2025 года Алексей Лихачев отмечал, что Лаос заинтересован в реализации у себя проекта АЭС малой мощности с участием России.