Экс-замминистра повысили до нарядчика

Суд в Москве отказал экс-замминистра культуры Ольге Яриловой, осужденной в свое время за злоупотребление должностными полномочиями, в условно-досрочном освобождении (УДО). В хозотряде СИЗО бывшая высокопоставленная чиновница получила восемь поощрений, освоила несколько рабочих профессий, при этом посещает храм в Перово, но всего этого не хватило, чтобы убедить суд в ее исправлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 17 июня Люблинский райсуд столицы рассмотрел ходатайство Ольги Яриловой об УДО. Сейчас бывшая замминистра отбывает наказание в московском СИЗО №6 («Печатники»). На данный момент она отсидела половину назначенного ей семилетнего срока.

Ольга Ярилова была задержана в апреле 2023 года и заключена под стражу. Бывшей замминистра вменяли в вину злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В суде свою вину она полностью отрицала. В уголовном деле экс-замминистра речь шла о периоде с мая по сентябрь 2022 года. По версии следствия, Ольга Ярилова в это время неправомерно включила в программу «Пушкинская карта», которую она курировала, расположенный на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» частный музей мороженого.

Следствие посчитало, что организатор выставки мороженого ООО «СП-Капитал» официально статусом музея не обладало, однако в рамках проекта компания получила из бюджета более 125 млн руб. Корыстного мотива у экс-замминистра при включении музея мороженого в проект «Пушкинская карта» следствие так и не обнаружило. Защита настаивала на отсутствии в действиях своей клиентки состава преступления.

Приговор госпоже Яриловой Тверской суд Москвы вынес в апреле 2024 года. Помимо лишения свободы, суд запретил ей занимать должности на государственной службе на два года.

В ходатайстве об УДО госпожа Ярилова и ее адвокат Юлия Волоцкая указали, что за время отбывания наказания она получила восемь поощрений, ей разрешили четыре длительных свидания.

В СИЗО бывшая высокопоставленная чиновница освоила профессии кухонной рабочей, уборщицы помещений, а сейчас ее повысили до должности нарядчика.

Также в ходатайстве отмечалось, что по характеру госпожа Ярилова общительна, «в общении с представителями администрации вежлива и корректна, распорядок дня соблюдает в полном объеме, спальное место содержит в удовлетворительном санитарном состоянии, правила личной гигиены соблюдает».

Характеристику Ольги Яриловой предоставил также настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово (на территории СИЗО построена часовня, куда священник приезжает проводить службы). Он сообщил суду о ее «примерном и постоянном участии в богослужениях и церковных таинствах», а также, что «Ярилова является одной из тех, кто наиболее активно проявляет искренний интерес к поиску религиозного опыта достижения морально-нравственных норм в человеческой личности».

ООО «Натэк» — поставщик натурального сырья для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности — предоставило суду документы о том, что в случае освобождения экс-чиновницы готово оказать госпоже Яриловой содействие в скорейшей реабилитации, обучить ее профессии «руководитель проектов» и устроить на соответствующую должность с окладом 40 тыс. руб.

Суд, однако, счел, что все эти аргументы не свидетельствуют о полном исправлении осужденной Яриловой, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал.

Адвокат бывшей замминистра Юлия Волоцкая сообщила “Ъ”, что считает решение Люблинского суда необоснованным и после получения на руки мотивировочной части намерена обжаловать его в апелляции. По ее словам, перечисленных в ходатайстве доводов вполне достаточно для его принятия положительного решения об УДО.

Ефим Брянцев