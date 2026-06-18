Пассажиров рейса Касабланка — Москва выпустили из самолета в Пулково после семи часов ожидания

Пассажиры рейса AT220 авиакомпании Royal Air Maroc, следовавшего из Касабланки в Москву, были высажены из самолета в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На лайнере закончились еда и вода, перестала справляться вентиляция, возникли проблемы с туалетами

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ На лайнере закончились еда и вода, перестала справляться вентиляция, возникли проблемы с туалетами

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Борт не смог приземлиться в Шереметьево из-за утренней атаки БПЛА и ушел на запасной аэродром. Как рассказали СМИ пассажиры, они провели на борту более семи часов. По их словам, на лайнере закончились еда и вода, перестала справляться вентиляция, возникли проблемы с туалетами. Среди пассажиров началась паника, некоторым пожилым людям и детям потребовалась медицинская помощь.

В Пулково пояснили, что высадка произведена по решению авиакомпании. Всего из-за ограничений в московском авиаузле на запасной аэродром в Петербурге прибыли 19 рейсов. Пассажиров доставили автобусами в терминал. Инфраструктура Пулково готова к приему ожидающих, заверили в воздушной гавани.

В четверг, 18 июня, аэропорт Пулково столкнулся с масштабными сбоями в расписании рейсов на Москву из-за атаки БПЛА на столицу. Средства противовоздушной обороны отразили одну из самых массированных атак беспилотников. В общей сложности на подлете к Москве и в Московском регионе было уничтожено около 180–194 БПЛА.

Из-за падения обломков зафиксированы повреждения на территории Московского НПЗ в Капотне и торгового комплекса «Садовод». В Подмосковье пострадали 17 человек, повреждены здания в ряде городов (Люберцы, Жуковский, Павловский Посад и др.).

Карина Дроздецкая