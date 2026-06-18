Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак ВСУ на Москву
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за ударов ВСУ в Москве и Подмосковье. Она назвала произошедшее одной из самых массированных атак за последние два года.
По словам омбудсмена, это атаки на обычную жизнь людей. «Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей»,— сказала госпожа Лантратова в комментарии в комментарии «РИА Новости».
В ночь на 18 июня силы ПВО сбили на подлете к столице 194 беспилотника. В Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.
Обращения Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой в ООН и ОБСЕ после атак ВСУ на российские территории не являются единичным случаем. Ранее она уже обращалась в эти международные организации с призывами осудить атаки ВСУ на Рязань (15 мая 2026 года), Старобельск (22 мая 2026 года), а также на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области (17 июня 2026 года).
Помимо этого, госпожа Лантратова призывала ООН и ОБСЕ отреагировать на поставки западными странами оружия Украине, утверждая, что такие поставки делают западные правительства «соучастниками преступлений, нарушающих нормы международного гуманитарного права». Она также ранее высказывала намерение уделять внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией (СВО) и проблемам семей погибших бойцов.
Между тем, ООН регулярно осуждает любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, иногда при этом отмечая, что атаки на Москву «несравнимы с массированными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах». Ранее организация заявляла об обеспокоенности из-за атак на гражданскую инфраструктуру РФ, подчеркивая, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру строго запрещены международным правом. Тем не менее, представитель ООН Шабиа Манту в мае 2024 года заявляла, что организация не комментирует удары ВСУ по российским гражданским лицам из-за нехватки данных, так как у ООН нет доступа к централизованному банку данных числа погибших граждан России.