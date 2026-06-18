Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак ВСУ на Москву

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за ударов ВСУ в Москве и Подмосковье. Она назвала произошедшее одной из самых массированных атак за последние два года.

По словам омбудсмена, это атаки на обычную жизнь людей. «Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей»,— сказала госпожа Лантратова в комментарии в комментарии «РИА Новости».

В ночь на 18 июня силы ПВО сбили на подлете к столице 194 беспилотника. В Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.