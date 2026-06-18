Россия предложила увеличить экспорт удобрений и лекарств в страны АСЕАН

Россия предложила нарастить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в заявлении по итогам пятого саммита Россия — АСЕАН.

Среди таких товаров президент, в частности, называл удобрения и лекарства. «При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители»,— подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент отдельно отметил сотрудничество «Росатома» со странами Ассоциации в развитии атомной энергетики, ядерной медицины, применении атомных технологий в сельском хозяйстве и других сферах. Кроме того, президент рассказал о расширении морских и железнодорожных грузоперевозок между Россией и АСЕАН, освоении новых маршрутов и запуске совместных логистических сервисов.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17–18 июня и приурочен к 35-летию отношений сторон. Сегодня участники приняли Казанскую декларацию. Стороны одобрили план реализации стратегического партнерства до 2030 года. Среди ключевых сфер сотрудничества — безопасность, энергетика, ИИ, торговля, туризм, логистика и сельское хозяйство.