Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию

Участники саммита Россия — АСЕАН подписали Казанскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля. Стороны одобрили комплексный план реализации стратегического партнерства до 2030 года и договорились сотрудничать в сферах безопасности, энергетики, ИИ и других областях.

Среди ключевых сфер сотрудничества отмечаются также торговля и инвестиции, а также туризм, транспорт, сельское хозяйство и цифровизация. Россия и АСЕАН также выразили готовность укреплять диалог по «противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности». Отдельно подчеркивается стремление «продвигать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полетов» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Кроме того, стороны договорились укреплять биологическую безопасность в регионе. Среди угроз называются пандемии, климатические изменения и потенциальный биотерроризм. Декларация также включает намерение укреплять сотрудничество в сфере культуры и образования. В частности, предлагается расширять программы обучения, стипендии, академические и студенческие обмены, языковую подготовку в России и странах АСЕАН. Стороны также согласились продвигать и осуществлять сотрудничество по четырем приоритетным направлениям «Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН».

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит проходит в Казани 17–19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон.