Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию
Участники саммита Россия — АСЕАН подписали Казанскую декларацию. Документ опубликован на сайте Кремля. Стороны одобрили комплексный план реализации стратегического партнерства до 2030 года и договорились сотрудничать в сферах безопасности, энергетики, ИИ и других областях.
Среди ключевых сфер сотрудничества отмечаются также торговля и инвестиции, а также туризм, транспорт, сельское хозяйство и цифровизация. Россия и АСЕАН также выразили готовность укреплять диалог по «противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности». Отдельно подчеркивается стремление «продвигать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полетов» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Кроме того, стороны договорились укреплять биологическую безопасность в регионе. Среди угроз называются пандемии, климатические изменения и потенциальный биотерроризм. Декларация также включает намерение укреплять сотрудничество в сфере культуры и образования. В частности, предлагается расширять программы обучения, стипендии, академические и студенческие обмены, языковую подготовку в России и странах АСЕАН. Стороны также согласились продвигать и осуществлять сотрудничество по четырем приоритетным направлениям «Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН».
В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит проходит в Казани 17–19 июня. Он приурочен к 35-летию отношений сторон.
Саммит Россия — АСЕАН в Казани приурочен к 35-летию отношений сторон. Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, неоднократно подчеркивали приоритетность развития сотрудничества с АСЕАН как одного из ключевых направлений российской политики в Азии. Эти отношения носят стратегический характер и рассматриваются как стабилизирующий фактор в условиях текущей геополитической турбулентности.
АСЕАН в свою очередь рассматривает сотрудничество с Россией как возможность диверсификации торговых связей. Хотя США и Китай остаются крупнейшими торговыми партнерами стран АСЕАН, Россия стремится увеличить товарооборот и расширить присутствие своих экспортеров на этих рынках. В 2023 году товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов, демонстрируя рост на 14%.
Однако ряд экспертов отмечает, что страны АСЕАН сталкиваются с давлением со стороны США, которые призывают присоединиться к санкциям и изменить политику в отношении России, что может представлять проблему для дальнейшего усиления экономических связей. Тем не менее, Россия предлагает сотрудничество в таких критически важных для АСЕАН сферах, как энергетика, военно-техническое сотрудничество, информационно-коммуникационные технологии, медицина, продовольствие и сельское хозяйство.