Финляндия вступает в транзитную зону

Власти Финляндии могут снять запрет на транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство своей страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило финское издание Yle. Дискуссия на эту тему началась в Финляндии с момента вступления страны в НАТО. Ранее в МИД РФ предупреждали, что в случае появления на севере Европы ядерного оружия «безопасность принимающих его стран не только не укрепится, а явным образом пострадает».

Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Yves Herman / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Yves Herman / Reuters

Источники Yle рассказали 5 марта изданию, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен готовится выступить на закрытых слушаниях комитетов парламента страны по обороне и внешней политике, главной темой которых должна стать военно-ядерная тематика. В финском правительстве сейчас, как следует из публикации, обсуждают снятие запрета на транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство своей страны.

На данный момент финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Дискуссия о необходимости смягчения этих норм идет в Финляндии с момента подачи ею заявки на вступление в НАТО в 2022 году. В частности, за это еще в ходе своей предвыборной кампании выступал президент страны Александр Стубб. «Было бы абсурдно полностью исключать перевозку ядерного оружия по воздуху, морю или суше»,— заявил он тогда.

По мнению сторонников внесения изменений в законодательство, это упростило бы для властей взаимодействие с партнерами по НАТО в ходе учений и в кризисных ситуациях. В правительстве Финляндии, как следует из публикации Yle, сочли, что вопрос пора решать в связи с активизировавшейся в последнее время в Европе дискуссией о необходимости укрепления «европейского потенциала сдерживания», обеспечить которое предлагается за счет расширенного сотрудничества неядерных стран региона с ядерными (Францией и Британией).

Между тем, как уточняет Yle, в финском парламенте еще не было полноценных дебатов на тему смягчения действующего законодательства, однако депутаты считают, что это необходимо.

Ранее некоторые из них выражали опасения, что транзитом дело может не ограничиться и в Финляндии может быть на постоянной основе размещено ядерное оружие.

Процесс интеграции в НАТО, чьи государства-члены (кроме Франции) участвуют в Группе ядерного планирования и ежегодно отрабатывают применение ядерных ударов на учениях, уже повлиял на политику Финляндии. Среди прочего это видно и по ее отношению к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) — вступившему в силу в январе 2021 года международному соглашению, нацеленному на уничтожение имеющихся ядерных арсеналов и запрет подобных вооружений как класса. США (как и все другие официальные и неофициальные обладатели ядерного оружия) выступают против этого договора, настоятельно убеждая своих союзников в том, что он бессмысленный и даже вредный. В октябре 2022 года Финляндия, на тот момент уже подавшая заявку на вступление в НАТО, впервые проголосовала против ежегодно вносимой на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции, приветствующей выработку ДЗЯО и призывающей все государства подписать и ратифицировать договор «в кратчайшие сроки». С 2018 по 2021 год она воздерживалась при голосовании по этой резолюции, демонстрируя свою нейтральность. После 2022 же года Финляндия продолжила голосовать против.

2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении начать переговоры о «продвинутом ядерном сдерживании» с рядом европейских стран, подразумевая, что на них будет распространяться французский «ядерный зонтик», то есть гарантии безопасности. Среди них он перечислил и Финляндию. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки приветствует инициативу Франции по усилению ядерного сдерживания, но хочет узнать о ней подробнее. «Финляндия будет рада более подробно проанализировать французскую инициативу, мы проведем дальнейшие обсуждения и примем собственные решения»,— заявила она (цитата по «Интерфаксу»). При этом она подчеркнула, что «ядерное оружие США будет по-прежнему основой ядерного сдерживания НАТО».

Ранее о готовности к расширенному сотрудничеству с неядерными странами в ядерной сфере заявляли и власти Великобритании.

В МИД РФ, комментируя эту тенденцию, 4 марта заявили, что речь идет о «существенном укреплении и наращивании общенатовского ядерного потенциала, который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординированно обращен против нашей страны не только в части соответствующего европейского сегмента, но и во всей своей совокупности, включающей арсенал США». Ранее в ведомстве предупреждали, что в случае появления на севере Европы ядерного оружия других государств НАТО «безопасность принимающих его стран не только не укрепится, а явным образом пострадает».

Елена Черненко