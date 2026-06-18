Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке БПЛА на Энергодар

Один сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС) погиб при атаке ВСУ на Энергодар 17 июня. Еще три человека пострадали. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, ВСУ перешли «к целенаправленной охоте» на сотрудников ЗАЭС.

«Пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС... Один из них ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается вся возможная медицинская помощь. Второй — погиб. Мои самые искренние соболезнования его семье и близким»,— сказал господин Лихачев (цитата по ТАСС). Он отметил, что пострадавший и погибший сотрудники — это основной персонал АЭС, от которого зависит «безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе».

Глава «Росатома» добавил, что атаки на сотрудников станции могут привести к последствиям, которые затронут «и Украину, и Россию, и значительную часть Европы». Это уже второй погибший сотрудник ЗАЭС с начала года. В апреле пресс-служба станции сообщила о гибели водителя при ударе беспилотника по транспортному цеху АЭС.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за сутки украинская армия 12 раз атаковала гражданские объекты региона. Семь человек пострадали, один погиб. Наиболее серьезные последствия фиксировали в Энергодаре. Часть жителей остается без света, ремонт линий электропередачи идет круглосуточно.