В Петербурге запустили онлайн-бронирование причалов для маломерных судов
Петербургский «Мостотрест» запустил сервис краткосрочной аренды причалов «Причал на час». Пока в тестовом режиме доступен один спуск к воде на набережной Мойки у Конюшенного двора, но поэтапно система охватит и другие городские причалы. Оформление брони — от выбора места до оплаты — происходит полностью онлайн на сайте организации.
Проект призван упорядочить стоянку судов в центре города и сделать водный туризм более доступным
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Сервис является частью программы по повышению привлекательности использования набережных и водного транспорта. Любой владелец маломерного судна сможет арендовать свободное швартовочное место на час.