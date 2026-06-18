В Петербурге запустили онлайн-бронирование причалов для маломерных судов

Петербургский «Мостотрест» запустил сервис краткосрочной аренды причалов «Причал на час». Пока в тестовом режиме доступен один спуск к воде на набережной Мойки у Конюшенного двора, но поэтапно система охватит и другие городские причалы. Оформление брони — от выбора места до оплаты — происходит полностью онлайн на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект призван упорядочить стоянку судов в центре города и сделать водный туризм более доступным

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Проект призван упорядочить стоянку судов в центре города и сделать водный туризм более доступным

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Сервис является частью программы по повышению привлекательности использования набережных и водного транспорта. Любой владелец маломерного судна сможет арендовать свободное швартовочное место на час.

Кирилл Конторщиков