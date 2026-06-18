Аэропорты закрыло «ковром»

В московских аэропортах было задержано почти 200 рейсов, еще 65 отменили. Больше всего перенесенных вылетов — 80 — пришлось на Внуково, сообщает РБК. В Шереметьево задержано 60 рейсов. В Домодедово — 40. 18 июня из-за масштабной атаки беспилотников во всех аэропортах столицы вводился план «Ковер». Сейчас Жуковский и Домодедово обслуживают суда по согласованию. Остальные аэропорты принимают и отправляют рейсы штатно. «Аэрофлот», а также ее «дочки» «Россия» и «Победа» попросили пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в авиа-хабы для возврата и переоформления билетов. Тем, кто уже прибыл на место, раздавали коврики и матрасы. Авиакомпании предлагают размещение в гостинице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об обстановке во Внуково “Ъ FM” рассказала пассажирка Наталья “Ъ FM”:

«Должна улететь в Стамбул. С 04:00 нахожусь здесь. Нам объявили, что рейс отложен до 19:00. Предлагают гостиницу, по возможности обещают отправить. В Стамбуле у меня пересадка. Там нам будут подбирать новые билеты на стыковочные рейсы. Если кого-то это не устроит, поскольку вылет может быть не в этот день, а через день или два, тогда придется покупать билет самостоятельно.

Мы должны были прилететь в Стамбул в 10:05, а в 14:10 у меня уже был следующий рейс. У нас был рейс турецкой авиакомпании, а сейчас нас перевели на Pegas Fly. Поэтому, если полетим, то уже рейсом этой авиакомпании. Да, планы сорвались, меня должны были встречать в Стамбуле. Но я из-за этого не переживаю. Хотя ожидание, конечно, неприятное.

Обстановка в аэропорту спокойная. Кто-то пьет пиво, кто-то — коктейли, кто-то спит, кто-то гуляет. Все ведут себя цивилизованно, поэтому никто не буянит».



Ситуация с отменами рейсов в аэропортах Москвы затронула около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь за рубеж или вернуться, сообщили в Ассоциации туроператоров. О корректировке расписания вылетов сообщили S7 Airlines и Nordwind Airlines. Из-за большого количества отмен, авиакомпании не всегда оперативно справляются с проблемами своих клиентов, отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов:

«Аэропорты полностью проинструктированы по действиям в подобных ситуациях. Со стороны перевозчиков и аэропортов также многое делается для пассажиров — в части размещения и организации питания. Однако с учетом того, что огромное количество рейсов задерживается не по вине авиакомпаний, помощь не всегда удается оказать своевременно. Поэтому важно наладить единое информирование, чтобы пассажиры понимали, как и где можно получить питание и размещение. В этом направлении уже ведется большая работа. В ряде аэропортов необходимая информация доступна на табло вылета: пассажиры могут отсканировать QR-код и получить сведения о том, где оформить питание, куда обращаться по вопросам размещения и проживания.

При этом далеко не все пассажиры знают свои права. При длительной задержке рейса — более 6 часов в ночное время — авиакомпания обязана разместить пассажиров и обеспечить им проживание. Если днем ожидание достигает 8 часов, по истечении этого срока авиакомпания также должна предоставить пассажирам гостиницу, а также организовать трансфер до места проживания и обратно. Вместе с тем авиакомпаниям зачастую не хватает ресурсов, чтобы оперативно разместить и перевезти большое количество людей. Для этого требуется значительное количество транспорта и других организационных ресурсов».

Некоторые самолеты, которые направлялись в Москву, перенаправили в другие города. В качестве запасного использовался аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде. Он принял около 30 рейсов. Половина из них —международные. Еще 25 самолетов перенаправили в петербургский аэропорт Пулково. Дополнительные расходы, которые несут авиакомпании, будут фактически возмещать будущие пассажиры, пояснил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев:

«Сложно назвать эту ситуацию из ряда вон выходящей. Все уже, в общем-то, привыкли к систематическим задержкам и отменам рейсов. План "Ковер" стал довольно распространенной причиной таких задержек и отмен. Из-за этого нарушается график оборота воздушных судов, растут затраты на гостиницы, питание и выплаты летному персоналу, поскольку санитарные нормы для экипажей никто не отменял. Естественно, если рейс направили на запасной аэродром и у экипажа закончилась допустимая норма рабочего времени, туда необходимо доставлять другой экипаж — пилотов и бортпроводников.

То есть речь идет о довольно большом комплексе дополнительных издержек. И, конечно, авиакомпании от этого страдают, поскольку государство эти расходы не компенсирует. Соответственно, часть затрат перекладывается на пассажиров и отражается в стоимости авиабилетов».

Атака беспилотников на московский регион утром 18 июня стала самой масштабной за два года. Один из ударов пришелся по Столичному НПЗ.

Светлана Белова, Анна Кулецкая