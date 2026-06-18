Ислам Махачев дождался нового ирландца

Свой первый бой в ранге чемпиона UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в полусреднем весе (до 77 кг) главная российская и мировая звезда жанра Ислам Махачев проведет в августе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри. Гэрри, как и Махачев, потерпел в карьере всего одно поражение, а в последних поединках брал верх над очень сильными противниками, которые также рассматривались в качестве кандидатов на встречу с чемпионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев в бою против Джека Делла Маддалены (ноябрь 2025 года)

Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters Ислам Махачев в бою против Джека Делла Маддалены (ноябрь 2025 года)

Фото: Ed Mulholland-Imagn Images / Reuters

UFC объявил о том, что в центральном поединке турнира, который состоится 15 августа в Филадельфии, встретятся россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Махачев будет защищать звание чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг). В эту категорию он перешел в 2025 году из легкого веса (до 70 кг), в котором доминировал несколько лет.

Несмотря на то что прыжок Ислама Махачева казался многим довольно рискованным, он добавил в его послужной список еще одну заметную строчку, укрепив репутацию ярчайшей звезды современных MMA.

Выступления в полусреднем весе Махачев начал в ноябре с чемпионского матча против владельца титула — австралийца Джека Делла Маддалены — и с огромным преимуществом взял над ним верх по итогам пяти раундов, вернувшись на верхнюю строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В том поединке, который состоится в августе, на кону для Ислама Махачева, помимо титула, будет стоять чрезвычайно престижное достижение. В середине прошлого десятилетия, вскоре после появления в UFC, россиянин впервые в карьере потерпел поражение — от бразильца Адриану Мартинcа. После этого он выиграл 16 поединков подряд. Такая длинная череда побед в UFC была лишь у соотечественника Мартинса Андерсона Силвы. Одолев Гэрри, Махачев превратится в единоличного рекордсмена.

Очередной соперник Махачева — персонаж интересный. Иэна Мачадо Гэрри, разумеется, часто называют наследником своего знаменитого соотечественника Конора Макгрегора.

Макгрегор в минувшем десятилетии некоторое время был безусловным королем смешанных единоборств и пользовался колоссальной популярностью у болельщиков. Статуса его лишил друг и наставник Махачева Хабиб Нурмагомедов. В 2018 году он эффектно разгромил Макгрегора. С тех пор ирландские бойцы в чемпионских матчах не участвовали.

Тот факт, что UFC наградил Иэна Мачадо Гэрри такой возможностью, никого не удивил. У Гэрри в послужном списке, как и у Махачева,— одна-единственная осечка. Допустил он ее в декабре 2024 года, когда столкнулся с казахстанцем Шавкотом Рахмоновым. У Рахмонова до пересечения с Гэрри была удивительная серия. Он выиграл в MMA 18 поединков из 18, и все — досрочно, либо нокаутом, либо болевым приемом. В бою с Гэрри ему впервые пришлось ждать судейского вердикта. Правда, его перевес зафиксировали все три арбитра.

В тот момент именно в Шавкате Рахмонове видели наиболее очевидного кандидата в чемпионы среди всех бойцов, располагавшихся рядом с верхушкой рейтинга полусреднего веса. Однако взлететь на нее Рахмонову не довелось — помешала тяжелая травма колена, из-за которой он был вынужден надолго прекратить выступления.

Иэн Мачадо Гэрри же достаточно убедительно показал, что UFC не стоит сбрасывать его со счетов двумя следующими поединками.

В апреле 2025 года он убедительно победил по очкам всерьез рассчитывавшего на чемпионский шанс бразильца Карлуса Пратеса, а в ноябре 2026-го — бывшего обладателя звания американца Белала Мухаммада. В обоих случаях, как и в предыдущих боях, Иэну Мачадо Гэрри помогали высокий для категории рост — около 190 см, а также умение драться в стойке. В этом смысле он напоминает Конора Макгрегора. Тому, впрочем, боксерские навыки нисколько не помогли в матче с искусным борцом Хабибом Нурмагомедовым, чей стиль, естественно, похож на стиль Ислама Махачева, которому в партере также нет равных.

Алексей Доспехов