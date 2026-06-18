Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время рабочей поездки господин Белоусов заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке. «Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника»,— отмечается в публикации.

Министр обороны также вручил ордена Мужества военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач.

Как заявляли в Минобороны, 6 июня группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. 11 июня военнослужащие группировки заняли село Охримовка в том же регионе и Роскошное в ДНР.