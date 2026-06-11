Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области и населенный пункт Роскошное в Донецкой народной республике.

Охримовка была взята в результате «решительных действий подразделений группировки войск "Север"», сообщили в Минобороны России. Роскошное — в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.

Охримовка — это небольшое село в 20 км к северо-востоку от Волчанска. Оно расположено на левом берегу реки Волчья. Роскошное — поселок в 5 км к западу от Константиновки и в 40 км к северо-востоку от Покровска.