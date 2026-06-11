Минобороны сообщило о взятии сел Роскошное и Охримовка в зоне СВО
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области и населенный пункт Роскошное в Донецкой народной республике.
Охримовка была взята в результате «решительных действий подразделений группировки войск "Север"», сообщили в Минобороны России. Роскошное — в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.
Охримовка — это небольшое село в 20 км к северо-востоку от Волчанска. Оно расположено на левом берегу реки Волчья. Роскошное — поселок в 5 км к западу от Константиновки и в 40 км к северо-востоку от Покровска.
Карты боевых действий в зоне СВО
Произошла ошибка загрузки данных. Повторите попытку позже.
Кликните на выделенные области, чтобы посмотреть подробную карту
- Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
- Территории новых регионов РФ под контролем Украины
- Территории Украины под контролем РФ
- Оперативные командования ВСУ