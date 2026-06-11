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Минобороны сообщило о взятии сел Роскошное и Охримовка в зоне СВО

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области и населенный пункт Роскошное в Донецкой народной республике.

Охримовка была взята в результате «решительных действий подразделений группировки войск "Север"», сообщили в Минобороны России. Роскошное — в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.

Охримовка — это небольшое село в 20 км к северо-востоку от Волчанска. Оно расположено на левом берегу реки Волчья. Роскошное — поселок в 5 км к западу от Константиновки и в 40 км к северо-востоку от Покровска.

Карты боевых действий в зоне СВО

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  • Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
  • Территории новых регионов РФ под контролем Украины
  • Территории Украины под контролем РФ
  • Оперативные командования ВСУ

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