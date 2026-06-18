Аналитики Opta назвали нового фаворита ЧМ после первого тура
После завершения первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу статистическая платформа Opta определила главного претендента на победу. Фаворитом считается сборная Франции, шансы которой оцениваются в 15,73%.
В первом матче турнира французы со счетом 3:1 победили команду Сенегала. До начала мирового первенства вероятность чемпионства сборной Франции оценивалась в 13%.
Обыгравшие хорватов — 4:2 — англичане идут вторыми в списке фаворитов (12,33%). Сборная Аргентины замкнула тройку лидеров (12,28%). В первом туре действующие чемпионы мира разгромили алжирцев со счетом 3:0.
Перед началом чемпионата мира главным претендентом на титул считались испанцы. После ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) шансы на победу понизились с 16% до 12,08%. В топ-10 фаворитов также вошли сборные Германии (6,43%), Португалии (5,94%), Бразилии (5,37%), Норвегии (4,68%), Нидерландов (3,06%) и Колумбии (2,80%).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. Мировое первенство завершится 19 июля.
Чемпионат мира 2026 года проводится в США, Канаде и Мексике, имеет расширенный формат с 48 сборными и продлится до 19 июля. До начала турнира главным фаворитом по версии Opta Sports считалась Испания с 17% шансов на победу. Однако после ничьей с Кабо-Верде её шансы значительно снизились, в то время как Франция, которая изначально оценивалась как второй фаворит с 14,1%, теперь вышла на первое место.
Примечательно, что сборная России не участвовала в отборе на этот чемпионат мира из-за санкций FIFA, что повлияло на состав участников турнира. На чемпионате мира впервые был протестирован специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма, который игроки будут использовать, скрещивая руки перед грудью. Это является частью трехэтапной процедуры FIFA «Нет расизму» для борьбы с дискриминацией в футболе.