Аналитики Opta назвали нового фаворита ЧМ после первого тура

После завершения первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу статистическая платформа Opta определила главного претендента на победу. Фаворитом считается сборная Франции, шансы которой оцениваются в 15,73%.

В первом матче турнира французы со счетом 3:1 победили команду Сенегала. До начала мирового первенства вероятность чемпионства сборной Франции оценивалась в 13%.

Обыгравшие хорватов — 4:2 — англичане идут вторыми в списке фаворитов (12,33%). Сборная Аргентины замкнула тройку лидеров (12,28%). В первом туре действующие чемпионы мира разгромили алжирцев со счетом 3:0.

Перед началом чемпионата мира главным претендентом на титул считались испанцы. После ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) шансы на победу понизились с 16% до 12,08%. В топ-10 фаворитов также вошли сборные Германии (6,43%), Португалии (5,94%), Бразилии (5,37%), Норвегии (4,68%), Нидерландов (3,06%) и Колумбии (2,80%).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. Мировое первенство завершится 19 июля.

Таисия Орлова