На Урале полиция задержала двух 15-летних подростков после погони

В Верхней Салде (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции задержали двух 15-летних подростков, которые пытались скрыться от преследования на автомобиле и устроили ДТП, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 17 июня в полицию поступила информация о розыске автомобиля ВАЗ-2106. В ходе оперативных мероприятий машина была обнаружена в Нижней Салде. На законное требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. В итоге началась погоня.

В ходе преследования автомобиль продолжил движение по старой автодороге в направлении Верхней Салды, а затем выехал на трассу в сторону Нижнего Тагила. Там водитель допустил наезд на стоящее транспортное средство и столкнулся с движущимся автомобилем. После аварии находившиеся в салоне покинули машину и попытались скрыться пешком, но были задержаны прибывшими экипажами ДПС при содействии сотрудников Росгвардии.

Отмечается, что ранее задержанные уже привлекались к ответственности за противоправные деяния. На место ДТП были вызваны родители подростков. В настоящий момент со всеми участниками продолжается разбирательство, возбуждено уголовное дело.

Полина Бабинцева