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Половина комиссий думы Екатеринбурга отказалась оценивать работу мэра Орлова

Четыре комиссии Екатеринбургской городской думы не стали выставлять оценки по итогам рассмотрения внесенного отчета мэра Алексея Орлова о результатах работы градоначальника и деятельности администрации города за 2025 год, сообщил председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия»). По словам депутата, в их число вошли комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, по социальной защите и здравоохранению, по муниципальной собственности и по экономическому развитию и инвестициям.

Алексей Орлов

Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Сергин отметил, что оценку «удовлетворительно» выставили комиссии по городскому хозяйству, по МСУ, по развитию образования и по бюджету и экономической политике. «Все восемь комиссий приняли информацию к сведению. Так как по оценкам разделились, на ваше усмотрение: либо мы вносим на очередное заседание думы без оценки, либо все-таки рекомендуем принять удовлетворительную оценку»,— обратился он к собравшимся.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал «уважить мнение и тех, и других» и воздержаться от оценки. Против его предложения выступил коммунист Виктор Сомиков. «Поставим оценку. По количеству депутатов комиссии, которые поставили оценку, больше. Логика есть»,— посчитал депутат от КПРФ.

В конце обсуждения Дмитрий Сергин призвал депутатов проголосовать за принятие отчета Алексея Орлова к сведению и предложить думе Екатеринбурга поставить удовлетворительную оценку за его работу. Инициативу единоросса поддержали все семь членов думской комиссии по МСУ.

Алексей Орлов лично выступит на очередном заседании думы Екатеринбурга с отчетом о результатах своей работы и деятельности за 2025 год во вторник, 23 июня. В прошлом году депутаты единогласно приняли информацию от градоначальника к сведению. Господин Орлов тогда не исключил, что вновь выступит с отчетом в 2026 году после возможного переизбрания на второй срок. В феврале за переутверждение его градоначальником выступили 33 депутата из 34.

Василий Алексеев

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