Кофе научились умещать в карман

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: No Normal Coffee Фото: No Normal Coffee

В соцсетях миллионы мемов о том, как важно выпить чашку кофе, чтобы проснуться, или сделать паузу и перезагрузиться, чтобы вновь почувствовать себя живым. Простой продукт стал частью рутины людей по всему миру, а его употребление — синонимом перерыва, отдыха, удовольствия. В 2023 году друзья Александр Хеберлин и Филипп Грейнахер пошли с рюкзаками в горы. На горном курорте Вербье в Швейцарии они одолели одну из вершин, достали кофеварку, кружки и растворимый кофе. Александр пожаловался, что такой кофе — не напиток мечты на горном пике, но таскать все необходимое невесело.

Уже спустя год они презентовали на выставке в Мюнхене новый продукт — кофейный концентрат в тюбике No Normal Coffee. Паста изготовлена на основе арабики темной обжарки с добавлением органического сахара и натуральных сгустителей. Все, что требуется в путешествии и в командировке — растворить чайную ложку кофе из тюбика в горячей или холодной воде. Если очень нужно взбодриться, можно даже употребить пасту из тюбика на ходу. В одной упаковке примерно 20 порций, стоит она около $18. В 2026 году стартап обрел черты нишевого бизнеса и вышел за пределы Швейцарии.

Проект присутствует в других странах Европы, США, Канаде, Австралии, Южной Африке, Южной Корее. Финансовые показатели не публикуются. Продуктовая линейка пополнилась версии без сахара Classic Black. Тем временем рынок кофейных напитков в России устойчиво растет, давно превысив оценку в 100 млрд рублей. Специалисты при этом говорят, что спрос смещается в сторону премиального сегмента альтернативных методов заваривания и всего необычного: от молока до обжарочного оборудования. Кофе в тюбиках, правда, кажется, пока нет.

Яна Лубнина