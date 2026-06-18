Президент Ирана опубликовал текст меморандума с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума с США с подписью американского президента Дональда Трампа в соцсети X. Господин Пезешкиан назвал документ историческим и отметил, что «мир будет достигнут в тени взаимного уважения».

Проект меморандума включает 14 пунктов, среди которых — договоренности по прекращению конфликта, ядерной программе, экспорту нефти, замороженным активам, а также условия окончательной сделки. В документе указаны обязательства США проработать план восстановления Ирана на сумму $300 млрд, снять морскую блокаду с портов республики, вывести свои войска из приграничных с Ираном районов, не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет. Иран берет на себя обязательства не покупать и не разрабатывать ядерное оружие, восстановить безопасное и бесплатное судоходство из Персидского залива в Оманское море и обратно.

В ближайшие 60 дней стороны должны начать переговоры об окончательном соглашении по ядерным вопросам и полной отмене всех санкций, отмечается в меморандуме. До заключения такого соглашения Иран и США договариваются сохранять статус-кво: исламская республика будет поддерживать текущий статус своей ядерной программы, а Соединенные Штаты не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

Меморандум США и Иран подписали в ночь на 18 июня. По данным иранского МИД, очной церемонии подписания сделки не будет. 19 июня переговорщики встретятся в Женеве и начнут обсуждать финальное соглашение. Президент США Дональд Трамп предупредил, что войска США останутся в Персидском заливе «на некоторое время».