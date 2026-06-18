Президент Ирана опубликовал текст меморандума с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума с США с подписью американского президента Дональда Трампа в соцсети X. Господин Пезешкиан назвал документ историческим и отметил, что «мир будет достигнут в тени взаимного уважения».
Проект меморандума включает 14 пунктов, среди которых — договоренности по прекращению конфликта, ядерной программе, экспорту нефти, замороженным активам, а также условия окончательной сделки. В документе указаны обязательства США проработать план восстановления Ирана на сумму $300 млрд, снять морскую блокаду с портов республики, вывести свои войска из приграничных с Ираном районов, не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет. Иран берет на себя обязательства не покупать и не разрабатывать ядерное оружие, восстановить безопасное и бесплатное судоходство из Персидского залива в Оманское море и обратно.
В ближайшие 60 дней стороны должны начать переговоры об окончательном соглашении по ядерным вопросам и полной отмене всех санкций, отмечается в меморандуме. До заключения такого соглашения Иран и США договариваются сохранять статус-кво: исламская республика будет поддерживать текущий статус своей ядерной программы, а Соединенные Штаты не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе.
Меморандум США и Иран подписали в ночь на 18 июня. По данным иранского МИД, очной церемонии подписания сделки не будет. 19 июня переговорщики встретятся в Женеве и начнут обсуждать финальное соглашение. Президент США Дональд Трамп предупредил, что войска США останутся в Персидском заливе «на некоторое время».
Публикация меморандума между США и Ираном президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркивает продолжающийся и сложный процесс согласования. Эти переговоры ведутся с начала 2026 года и направлены на урегулирование "горячей фазы" конфликта на Ближнем Востоке. Изначально соглашение о прекращении боевых действий, по заявлению Дональда Трампа, должно было быть подписано 14 июня 2026 года в онлайн формате. Однако иранская сторона, в частности Корпус стражей исламской революции (КСИР), опровергла подписание в эту дату, настаивая, что документ еще не согласован окончательно и предупреждая против использования мирного процесса в качестве пиар-акции для Трампа. Официальное подписание меморандума ожидалось 19 июня 2026 года в Швейцарии.
Трудности в переговорах обусловлены различными интерпретациями пунктов соглашения сторонами. Например, информационное агентство Mehr публиковало 14-пунктный меморандум, включавший снятие морской блокады, вывод американских сил и планы восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Однако Дональд Трамп опроверг достоверность иранской версии, настаивая, что иранская сторона искажает согласованные условия и отметил, что ядерная программа Ирана остается ключевым нерешенным вопросом.