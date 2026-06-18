Экс-главу ОПЕК оправдали по делу о взяточничестве

Королевский суд в Лондоне вынес оправдательное решение по делу Диезани Аллисон-Мадуэке, бывшего министра нефти Нигерии и единственной женщины, занимавшей пост президента Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК). Как сообщает «Би-би-си», 65-летнюю госпожу Аллисон-Мадуэке признали невиновной по пяти пунктам обвинения в получении крупных взяток в период ее работы в правительстве Нигерии.

Одновременно с ней оправдали ее старшего брата Дойе Агаму, архиепископа Пятидесятнической церкви в Манчестере, которого обвиняли в сговоре с целью дачи или получения взятки. Кроме того, оправдали проходившую по делу экс-министра бывшую представительницу нефтяного топ-менеджмента в Нигерии Олатимбо Айенде. Ее обвиняли во взяточничестве и подкупе иностранного госслужащего.

Диезани Аллисон-Мадуэке в 2010–2015 годах была первой женщиной—министром нефтяных ресурсов Нигерии, в 2014 году по ротации была на год избрана на высший представительский пост ОПЕК — председателя конференции. Она была задержана в Лондоне в 2015 году по обвинению со стороны Национального агентства по борьбе с преступностью. Поводом для подозрений стала роскошная жизнь, которую вела госпожа Аллисон-Мадуэке. В Великобритании у нее было семь объектов недвижимости, в том числе особняк стоимостью £3,25 млн в Бакингемшире и квартира в центре Лондона. Обвинение утверждало, что, будучи министром Нигерии, госпожа Аллисон-Мадуэке брала взятки в обмен на выгодные нефтяные контракты.

Адвокаты госпожи Аллисон-Мадуэке указали на недоказанность обвинений и отсутствие ключевых документов, подтверждающих получение взяток. В итоге суд согласился с этими доводами.

Алена Миклашевская