Экс-председателя конференции ОПЕК судят в Лондоне за коррупцию

Королевский суд Саутуарка в Лондоне рассматривает дело Диезани Элисон-Мадуэке, единственной женщины, занимавшей пост председателя конференции Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК). Как сообщает The Times, госпожу Элисон-Мадуэке обвиняют в получении крупных взяток в период ее работы в правительстве Нигерии.

Фото: Jack Taylor / Reuters Диезани Элисон-Мадуэке

Диезани Элисон-Мадуэке в 2010–2015 годах была первой женщиной—министром нефтяных ресурсов Нигерии, в 2014 году по ротации была на год избрана на высший представительский пост ОПЕК — председателя конференции.

В 2015 году госпожу Элисон-Мадуэке задержали в Лондоне по обвинению в коррупции, но затем освободили под залог. В отношении нее также ведется несколько коррупционных расследований в США и в Нигерии, ей предъявлены обвинения во взяточничестве и нецелевом использовании средств.

Внимание британских правоохранительных органов привлекла роскошная жизнь, которую вела госпожа Элисон-Мадуэке. В Великобритании у нее было семь объектов недвижимости, в том числе особняк стоимостью £3,25 млн в Бакингемшире и квартира в центре Лондона.

Сама обвиняемая настаивает на своей невиновности и считает, что ее просто «сделали козлом отпущения», поскольку она «наступала на ноги всем людям и компаниям в нефтяном секторе» Нигерии.

Алена Миклашевская