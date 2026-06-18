«Топкинский цемент» вложил 730 млн рублей в замену электрофильтров

На вращающейся печи №2 ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «Холдинговая компания “Сибирский цемент”» в Кемеровской области) установили новый электрофильтр швейцарской марки Elex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе холдинга, техническое перевооружение системы газоочистки этой печи проводилось с 2019 года и обошлось в 730 млн руб. (с НДС). По данным управляющего директора «Топкинского цемента» Алексея Оспельникова, предыдущие четыре печи получили новые фильтры в 2010—2021 годах, и с пуском на печи №2 предприятие завершило программу замены газоочистного оборудования цеха «Обжиг».

Игорь Лавренков, Кемерово