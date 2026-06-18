Назначены выборы заксобрания Красноярского края пятого созыва

Выборы пятого созыва законодательного собрания Красноярского края состоятся 20 сентября. Соответствующее решение региональный парламент принял на своей сессии 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В марте 2026 года заксобрание утвердило новую схему одномандатных и двухмандатных округов. Она была принята с учетом изменения административных границ в регионе, вызванного муниципальной реформой.

В составе краевого парламента 52 депутата. Из них по партспискам избираются 26. На 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 2,024 млн избирателей. Это на 32 тыс. меньше, чем на 1 января 2021 года, перед предыдущими выборами.

Как писал «Ъ-Сибирь», выборы парламентов пройдут осенью этого года еще в ряде сибирских регионов — Алтайском крае, Омской и Томской областях.

Валерий Лавский