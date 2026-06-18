Футбольная сборная Великобритании подтвердила свой класс. В первом же матче на чемпионате мира британцы обыграли Хорватию (4:2). Португалия, как и многие претенденты на титул, потеряла очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1). Как развиваются события на футбольных полях США, Мексики и Канады?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Antunes / Reuters Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Португалия в матче с Демократической Республикой Конго начала бодро. Криштиану Роналду вышел в основном составе и, несмотря на уважаемый возраст — 41 год, порой совершал резкие рывки. Причем когда звездный португалец получал мяч, трибуны сразу оживлялись.

К тому же Португалия забила быстрый гол на шестой минуте, и стало казаться, что уж этот звездный состав добьется своего. Только вот фавориты начали не играть в футбол, а просто катать мяч, за что и поплатились еще до перерыва. Больше забить команды не так и смогли. Ничья — 1:1. Игра у Роналду не получилась. Он почти не касался мяча, но, несмотря на это, заменить звезду тренер Роберто Мартинес не посмел. Конечно после хет-трика Месси на Криштиану обрушился шквал критики. Опять заговорили, что он мешает команде, но футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов уверен, что судить по одному матчу не стоит:

«Я не понимаю, чем мешает Криштиану Роналду. Да, хорошо, сегодня он, возможно, не был так заметен и не создал каких-то моментов. Но это лидер, а у лидеров тоже бывают неудачные матчи. Мне кажется, что по одной этой игре мы не можем делать выводы о нем».

А самый шикарный матч минувшей ночью выдали Великобритания и Хорватия. Причем англичане показали, что с Томасом Тухелем на тренерском мостике они хороши в атаке. Правда, к обороне появились вопросы. Британцы в первом тайме дважды выходили вперед, дубль оформил Гарри Кейн, и дважды хорваты счет сравнивали. Но после перерыва Великобритания забила еще два мяча и оформила три очка.

Единственный мяч решил судьбу матча Гана—Панама. Причем забит этот гол был на пятой добавленной минуте. Победу одержала африканская команда, которую на этот чемпионат привез опытный португальский наставник Карлуш Кейруш. Ну а завешал программу первого тура матч Узбекистан—Колумбия. Дебют Узбекистана на чемпионатах мира получился не самым ярким. Поражение (1:3), но первый гол на чемпионате мира Узбекистан забил.

18 июня на чемпионате мира по футболу стартует второй тур. А это значит, на поле выйдут команды, которые уже можно было оценить. Причем в группе А сойдутся лидеры — Мексика и Южная Корея. Фактически победитель оформит путевку в play-off. Мексиканцы — фавориты, но как показывает чемпионат, это ничего не значит, хотя во втором туре, лидеры которые стартовали неудачно, будут приходить в себя, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв:

«И сезон поздний, и количество матчей, которые провели ведущие футболисты, просто зашкаливает. Поэтому я думаю, что ведущие сборные пока еще не вошли в турнир. Такое уже не раз случалось на предыдущих чемпионатах, но, думаю, скоро все вернется на круги своя».

Встреча Мексика—Южная Корея стартует в 04:00 19 июня, а начнет программу второго тура в 19:00 18 июня противостояние неудачников группы А — Чехии и ЮАР. Потом нас ждут матчи группы В. В 22:00 — Швейцария—Босния, а в 01:00 — Канада—Катар. Здесь у всех команд пока по одному баллу.

Владимир Осипов