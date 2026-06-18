В Екатеринбург прибыл «Театральный поезд»

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга состоялась торжественная встреча «Театрального поезда», прибывшего с коллективами из Кургана и Челябинска. На перроне его встречали министр культуры Свердловской области Илья Марков, представители театров Екатеринбурга, любительских и студенческих коллективов, Екатеринбургского государственного театрального института и колледжа искусств. После торжественной встречи поезда было организовано театрализованное шествие до Литературного квартала в сопровождении оркестра.

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Всероссийский проект «Театральный поезд» — масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). В проекте участвуют 160 театров из 40 регионов России, более 5 тыс. артистов и 280 спектаклей. Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер проекта — ОАО «РЖД». «Театральный поезд» выехал 12 мая из Владивостока и следует в Москву. Следующие остановки в Перми и Кирове (20 по 23 июня).

В рамках акции на железнодорожном вокзале Екатеринбурга два дня будет работать вагон-театр, в котором состоятся показы спектаклей Курганского отделения СТД РФ и екатеринбургского театра Вороны Капы. На сцене в здании вокзала будут показаны спектакли студенческих театров, театров кукол, оперы и балета, а также музыкальной комедии. Кроме того, в Свердловском областном краеведческом музее будет работать выставка, рассказывающая историю СТД РФ.

Ангелина Синюк