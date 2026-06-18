Китайские регуляторы одобрили слияние Warner Bros. с Paramount на $110 млрд

По данным источников Reuters, китайские регуляторы одобрили сделку по покупке компании Warner Bros. Discovery конгломератом Paramount Skydance за $110 млрд. Одобрение Китая было необходимо в связи с тем, что обе компании выпускают свою кинопродукцию на рынке этой страны.

Китайский рынок остается важным для голливудских киностудий, хотя его значение постепенно снижается на фоне укрепления собственной киноиндустрии Китая. Ранее аналогичное одобрение масштабной сделки было получено сторонами от Антимонопольного управления Минюста США. Кроме того, слияние уже согласовано регуляторами Австралии, Германии, Франции и Саудовской Аравии. Еще предстоит получить одобрение от Европейского Союза.

О планах покупки компанией Paramount Skydance активов Warner Bros. было объявлено в феврале 2026 года. В пакет приобретаемых активов входят киностудия, стриминговая платформа HBO Max, несколько кабельных телеканалов, включая CNN, TBS и TNT. Акционеры Warner Bros. одобрили сделку в апреле.

Алена Миклашевская