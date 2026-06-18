В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, что позволяет Тегерану возобновить экспорт нефти. Многие деловые обозреватели активно обсуждают ситуацию, пытаясь понять, как прекращение военных действий отразится на мировом рынке нефти и в целом на экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jenny Kane / AP Фото: Jenny Kane / AP

Focus (Берлин, Германия) Нефть подешевеет, но еда пока останется дорогой Соглашение США и Ирана ведет к снижению цен на нефть. Однако эта разрядка медленно доходит до полок супермаркетов. Сначала нужно вернуть уверенность потребителей. Соглашение несколько снижает давление на рынок нефти, но не исправляет все экономические последствия войны. Даже если политики скомандуют отбой, глобальная торговля не возобновится так просто. (Ормузский пролив.— “Ъ”) остается игольным ушком мировой экономики. Поэтому даже просто слухи, риски ударов дронами и высокие страховые взносы могут влиять (на торговлю и цены.— “Ъ”). Еще медленнее, скорее всего, будет происходить снижение цен на продукты питания. Цены на бензин и авиабилеты могут первыми отреагировать на соглашение и возможное возвращение к нормальной ситуации. Хлеб, овощи или мясо, напротив, не подешевеют автоматически. Так что на данный момент это соглашение является сигналом к разрядке, но не программой снижения цен.

The Economist (Лондон, Великобритания) Сделка или не сделка, но цены на нефть останутся высокими в ближайшие месяцы Большинство аналитиков ожидает, что общая добыча в регионе Персидского залива достигнет 30–50% от февральской к середине июля. К середине сентября она вырастет до 60–70%, а к концу года — до 80–90%. По этому сценарию нефть марки Brent приблизится к $75 за баррель. Цены в Персидском заливе и за его пределами, которые во время перекрытия Ормузского пролива расходились, теперь опять сближаются. Но к довоенному состоянию, когда нефти было в избытке, еще идти и идти. Начать хотя бы с того, что даже если покидающие регион суда уже в скором времени начнут проходить через Ормузский пролив, то прибывающие не смогут заходить туда в прежних количествах еще четыре-пять месяцев. Такие оценки приводит брокерская компания BRS. Около 50 крупнейших перевозчиков сырой нефти, ожидающих на выходе из Ормузского пролива или у побережья Индии, могут загрузить лишь тот объем, который до войны завозился в течение двух недель. Многие суда, которые с началом войны перебрались на безопасные и выгодные атлантические маршруты, должны будут прежде завершить текущие рейсы.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Соглашение дает Ирану шанс резко увеличить доходы от нефти Мирное соглашение между США и Ираном предусматривает значительное развитие нефтяной промышленности Тегерана. Это потенциально может восстановить экономическую основу режима, принося ему более $60 млрд дохода в год. «Меморандум о взаимопонимании не обязательно приведет к буму в иранской экономике. Но Иран получит значительные доходы»,— сказал Ричард Нефью, бывший высокопоставленный чиновник США. Он подсчитал, что Иран может получить $8 млрд только в первые два месяца действия соглашения. Опасения заключаются в том, что новые доходы удержат режим у власти и помогут восстановить армию. «Риск состоит в том, что вы укрепляете режим, предоставляя ему приток денежных средств,— полагает Майкл Сингх, бывший директор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку в администрации Джорджа Буша-младшего.— Поддержка марионеточных организаций и даже создание ракет и беспилотников в некоторой степени обходится дешево. Что действительно дорого обходится Ирану, так это надлежащее управление страной».

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Цены на нефть падают после подписания США и Ираном рамочного соглашения о прекращении войны В четверг в Азии нефть марки Brent упала на 2,3%. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стоят $77,73, что всего на 7% выше, чем до начала войны между США с Израилем против Ирана 28 февраля. Аналитик компании IG Фабьен Йип отмечает, что, хотя рынки отреагировали на меморандум о взаимопонимании с оптимизмом, это облегчение «в значительной степени уже учтено в ценах», поскольку практические вопросы, такие как задержка судов в Персидском заливе и операции по разминированию, еще предстоит решить. «Наблюдается заметное расхождение между настроениями и фактическим предложением. Ведь наращивание производства и нормализация логистики займут время»,— сказал господин Йип. По некоторым оценкам, более 500 судов сейчас ожидают выхода через Ормузский пролив, а судоходные компании выражают обеспокоенность из-за отсутствия ясности в вопросе обеспечения безопасности своих судов и экипажей.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик