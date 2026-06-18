МАК создал комиссию для расследования крушения самолета в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) инициировал расследование крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Ведомство сформировало комиссию для выяснения причин авиакатастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

Авария произошла вечером 17 июня на аэродроме Вихрево. По данным оперативных служб, воздушное судно упало во время захода на посадку и загорелось. Погибли два человека: пилот и пассажир. Жертв и пострадавших на земле нет.

Никита Черненко