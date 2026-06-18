Защитник Ибраима Конате стал игроком «Реала»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате подписал контракт с мадридским футбольным клубом «Реал», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner, AP Фото: Martin Meissner, AP

Ранее 27-летний Конате выступал за английский «Ливерпуль». В составе клуба он провел 183 матча, в которых забил семь голов. Защитник стал чемпионом Англии, завоевал кубок и суперкубок страны, а также дважды выиграл Кубок английской лиги. До перехода в «Ливерпуль» Конате представлял французский «Сошо» и немецкий «Лейпциг».

За сборную Франции защитник провел 28 матчей. В 2022 году он стал серебряным призером чемпионата мира. Защитник выступает за национальную команду на мировом первенстве, которое с 11 июня по 19 июля проходит в США, Канаде и Мексике.

Ранее состав «Реала» пополнили английский защитник Марк Кукурелья и португальский полузащитник Бернарду Силва. В прошлом сезоне мадридская команда заняла второе место в чемпионате Испании.

Таисия Орлова