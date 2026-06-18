Российскую хоккеистку Анну Гредзен выбрали на драфте PWHL
Клуб Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Миннесота Фрост» выбрал российского вратаря Анну Гредзен в пятом раунде драфта под общим 57-м номером. Об этом сообщается на сайте организации.
22-летняя Гредзен стала единственной российской хоккеисткой, задрафтованной в этом году. В 2024 году «Бостон Флит» выбрал Илону Флит, в 2025 году «Оттава Чардж» выбрал Анну Шохину и Фанузу Кадирову.
На протяжении всей взрослой карьеры Анна Гредзен представляет красноярскую «Бирюсу» из Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На ее счету 230 матчей, в которых она одержала 131 победу (в том числе 30 «сухих»). В прошлом сезоне Анна Гредзен стала бронзовым призером турнира.
PWHL была основана в 2023 году. В лиге играют шесть команд. В завершившемся сезоне победительницами чемпионата стали хоккеистки «Монреаль Виктуар».
Анна Гредзен стала не первой российской хоккеисткой, выбранной на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). В 2024 году клуб «Бостон Флит» выбрал Илону Маркову (в новости ее фамилия указана как Флит) под 37-м номером, но она не провела ни одного матча за команду. В 2025 году «Оттава Чардж» выбрала Анну Шохину под 13-м номером и Фанузу Кадирову под 45-м.
Анна Шохина и Фануза Кадирова выступали за петербургскую команду «Динамо-Нева» перед тем, как подписать годичные контракты с «Оттава Чардж». В декабре 2025 года Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в матче PWHL, при этом ей ассистировала Анна Шохина. Это стало первым результативным действием российских хоккеисток в лиге. PWHL была основана в 2023 году и объединяет шесть команд, при этом «Миннесота Фрост», выбравшая Гредзен, дважды становилась победительницей чемпионата.