Российскую хоккеистку Анну Гредзен выбрали на драфте PWHL

Клуб Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Миннесота Фрост» выбрал российского вратаря Анну Гредзен в пятом раунде драфта под общим 57-м номером. Об этом сообщается на сайте организации.

22-летняя Гредзен стала единственной российской хоккеисткой, задрафтованной в этом году. В 2024 году «Бостон Флит» выбрал Илону Флит, в 2025 году «Оттава Чардж» выбрал Анну Шохину и Фанузу Кадирову.

На протяжении всей взрослой карьеры Анна Гредзен представляет красноярскую «Бирюсу» из Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). На ее счету 230 матчей, в которых она одержала 131 победу (в том числе 30 «сухих»). В прошлом сезоне Анна Гредзен стала бронзовым призером турнира.

PWHL была основана в 2023 году. В лиге играют шесть команд. В завершившемся сезоне победительницами чемпионата стали хоккеистки «Монреаль Виктуар».

Таисия Орлова