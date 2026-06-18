Главы европейских государств ошибочно полагают, что обстановка на фронте меняется в пользу Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно»,— подчеркнул господин Ушаков в интервью ИС «Вести».

Помощник президента отметил, что европейская сторона оказывает «неполезное влияние» на президента США Дональда Трампа. Руководители стран ЕС на саммите G7 «накачивали» господина Трампа «вредными идеями».

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона уже знает, чем закончится спецоперация на Украине, но вместо публичных заявлений ограничится достижением целей конфликта. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также неоднократно говорил, что СВО продолжится до тех пор, пока страна не достигнет поставленных целей. По его словам, «устойчивого мира» удастся добиться, только когда Россия обеспечит свои интересы.