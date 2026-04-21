Путин: России уже известны итоги спецоперации на Украине

Российская сторона уже знает, чем закончится спецоперация на Украине, но вместо публичных заявлений ограничится достижением целей конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят»,— сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что СВО продолжится до тех пор, пока страна не достигнет поставленных целей. По его словам, «устойчивого мира» удастся добиться, только когда Россия обеспечит свои интересы. Среди основных задач спецоперации российские власти определяли демилитаризацию Украины и ее отказ от вступления в НАТО.