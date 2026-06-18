Гознак анонсировал запуск полностью российского банкомата в 2027 году

Полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

«Для технологического суверенитета страны это принципиально важный шаг. Поэтому я рассчитываю на то, что уже в следующем году появится полностью российский банкомат»,— отметил господин Трачук.

По словам главы Гознака, работа идет по плану. На сегодняшний день модуль ресайклинга существует уже в качестве опытного образца. До конца календарного года Гознак планирует полностью завершить разработку этого решения и техническую часть, уточнил Аркадий Трачук.

Далее модуль должен пройти испытания и сертификацию в Банке России, а также получить одобрение на использование. Затем сам банкомат пройдет экспертизу регулятора для допуска к работе, резюмировал господин Трачук.

В марте стало известно, что «Росинкас» (подразделение ЦБ) создаст в России сеть «белых банкоматов». Кредитные организации смогут за небольшую плату подключаться к этой сети, а для их клиентов доступ будет бесплатным. Эксперимент запустили в Тамбовской области.