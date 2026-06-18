Гознак анонсировал запуск полностью российского банкомата в 2027 году
Полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
«Для технологического суверенитета страны это принципиально важный шаг. Поэтому я рассчитываю на то, что уже в следующем году появится полностью российский банкомат»,— отметил господин Трачук.
По словам главы Гознака, работа идет по плану. На сегодняшний день модуль ресайклинга существует уже в качестве опытного образца. До конца календарного года Гознак планирует полностью завершить разработку этого решения и техническую часть, уточнил Аркадий Трачук.
Далее модуль должен пройти испытания и сертификацию в Банке России, а также получить одобрение на использование. Затем сам банкомат пройдет экспертизу регулятора для допуска к работе, резюмировал господин Трачук.
В марте стало известно, что «Росинкас» (подразделение ЦБ) создаст в России сеть «белых банкоматов». Кредитные организации смогут за небольшую плату подключаться к этой сети, а для их клиентов доступ будет бесплатным. Эксперимент запустили в Тамбовской области.
Запуск полностью российского банкомата Гознаком является частью более широкой стратегии по достижению технологического суверенитета России. Это направление активно развивается в стране, включая стимулирование проектов в приоритетных отраслях через финансовый сектор, например, льготное кредитование и новые механизмы фабрики проектного финансирования. Эти меры призваны снизить зависимость от иностранных технологий и оборудования, особенно после ухода зарубежных поставщиков и введения санкций. Правительство реорганизовало управление созданием технологий, распределив ответственность между Минэкономики, Минобрнауки и Минпромторгом, чтобы обеспечить "суверенный" технический прогресс. В Башкирии, например, уже разрабатывается закон "О технологической политике", который позволит стимулировать отечественные инновации через налоговые льготы и государственную поддержку.
Банковская система в России играет ключевую роль в поддержке технологического суверенитета. Центральный банк Российской Федерации, в свою очередь, ввел стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета, снижая нагрузку на капитал по целевым займам. Предполагается, что к 2030 году объём таких кредитов может достичь 15–20 трлн рублей. Это показывает, что российский банкомат от Гознака вписывается в общую тенденцию по созданию независимой отечественной инфраструктуры.