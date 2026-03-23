В России планируют создать единую сеть банкоматов без комиссии

«Росинкас» (подразделение ЦБ) создаст в России сеть «белых банкоматов». Кредитные организации смогут за небольшую плату подключаться к этой сети, а для их клиентов доступ будет бесплатным, сообщил президент объединения Сергей Верейкин.

Эксперимент запустили в Тамбовской области. «Банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда... Банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов»,— рассказал «РИА Новости» господин Верейкин.

По состоянию на 1 января в России насчитывается 138 тыс. банкоматов. Это минимальное количество с 2010 года. Одной из причин сокращения стали затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах. Из-за этого было решено создать единую независимую сеть банкоматов под управлением одного оператора.

По словам президента «Росинкаса», проект повысит физическую доступность банкоматов, потому что их будут размещать не только в зонах «высокой коммерческой рентабельности». Ожидается, что затраты банков на обслуживание банкоматов снизятся до 30% от текущих расходов.