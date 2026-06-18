«К юбилею бренд представил специальную коллекцию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loewe Фото: Loewe

В 2026 году испанский дом моды Loewe отмечает 180-летие. Как и со многими европейскими люксовыми брендами с долгой историей, речь идет скорее о символической дате. История марки началась в 1846 году с небольшой мадридской мастерской кожевенников, а свое нынешнее имя она получила позднее, когда в 1870-х к делу присоединился немецкий предприниматель Энрике Лёве Рёссберг. Именно он так развил дело, что в 1905-м мастерская стала официальным поставщиком испанского королевского двора.

За почти два века существования дом пережил множество трансформаций, а в мир одежды ready to wear пришел только в 1960-е. В разные годы с ним сотрудничали Джорджио Армани и Карл Лагерфельд, а после вхождения в группу LVMH в 1996-м бренд получил новый импульс для развития. Еще одна важная дата — 2013 год, когда креативным директором стал Джонатан Андерсон. Именно при нем марка превратилась в один из самых влиятельных брендов современной моды.

К юбилею, уже с новыми директорами после ухода Андерсона, бренд представил специальную коллекцию, обращенную к собственным архивам. В нее вошли сумки, трикотаж, аксессуары из кожи с изображением льва — отсылкой к фамилии Лёве. Среди главных новинок — юбилейная версия сумки Amazona 180, а также специальные версии культовых моделей Puzzle, Flamenco и Hammock, украшенные сложными кожаными интарсиями с изображением льва.

Анна Минакова